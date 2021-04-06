「出事了阿伯！」香腸攤車竄火苗 警急忙攔下

香腸伯（左）出門前預熱烤爐，沒想到風勢意外點燃木炭，引發零星火苗，所幸及時遭桃園警分局景福所所長吳政哲率等巡邏員警發現攔下告知，讓他免於受災。（記者陳恩惠翻攝）

2021/04/06 00:22

［記者陳恩惠／桃園報導］七旬莊阿伯在桃園市桃園區夜生活聚集地一帶販售擲骰子烤香腸糊口，前天晚近9時騎著腳踏車改裝的烤香腸攤車出門，途中行經桃市桃園區民族路時，意外遭桃園警分局景福派出所的巡邏車攔下，莊伯丈二金剛摸不著頭，想著自己既沒喝酒，騎的不是電力車輛，也沒違規闖紅燈，怎麼攔我？沒想到員警當場驚呼：「出事了阿伯，阿伯你的車後面著火啦！」莊伯回頭驚見，原來是放在烤爐的碳被風點燃，正竄著小火苗，立刻下車熄火，同時也對警方連連道謝。

桃園分局表示，莊伯雖已71歲，每天還是整夜不睡地外出生意，前天4月4日兒童節，正逢清明連假，他老人家仍準時晚間8時30分出門為客人烤香腸，沒想到一個預熱烤爐的動作，意外讓逆風點燃了放在一旁的木炭，以致後方的烤爐隨著他行進，零散的火星逐漸燎原，甚至開始竄出小火苗了。

警方說，正巧景福所長吳政哲率著員警游子宜、李承翰駕車外出執行巡邏勤務，行經民族路時，發現前方以腳踏車組成的烤香腸小攤車後方的箱子，怎麼冒著火光，還不時有火星四處飛散，趕緊超前將香腸伯攔下。

莊伯說，由於剛出門準備做生意，先在烤爐內點火，想等到達目的地後就可以直接烤了，沒想到因為風太大竟然助長火勢，甚至引燃旁邊備用木炭，火星四處飛散，但因裝有隔板又逆風讓他完全沒察覺，幸好及時被警方攔下，並未波及其他生財工具，不然就泡湯了，頻頻感謝警方的提醒，否則後果不堪設想。

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