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    「5月雪」浪漫報到！桃園客家桐花祭系列活動24日登場

    桃園市大溪區金面山油桐花搶先報到，預估再過一週盛開。（記者李容萍攝）

    桃園市大溪區金面山油桐花搶先報到，預估再過一週盛開。（記者李容萍攝）

    2021/04/05 23:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕油桐花開了！準備來桃園追逐春末的這場雪！4、5月是桃園市境有「5月雪」之稱的油桐花盛開期，預估再過一週左右盛開，去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，市府客家事務局將桐花祭改採線上桐花巡禮，讓民眾在家動動滑鼠就能欣賞桐花搖曳的美麗風姿。今年疫情趨緩，客家事務局從24日至5月底規劃「桃園客家桐花祭」三大主題活動，並已核定32個社團在各桐花景點舉辦活動。

    客家事務局長黃傅淑香表示，桃園市主要賞桐景點包括龍潭區小粗坑古道、三和步道、打牛崎古道、石門三坑鐵馬道、客家文化館、高原村自行車道，大溪區十一指古道、大艽芎古道、齋明寺古道、金面山古道，楊梅區保甲古道，蘆竹區五酒桶山步道、伯公坑林道，桃園區虎頭山經國梅園，以及龜山區楓樹坑步道、桃園長庚養生文化村。因應桐花的季節即將來臨，客家局在今年活動臉書粉專廣徵花況播報員，民眾只要拍下桃園所在賞桐景點的花況，在貼文底下留言附上照片及景點名稱，並說明目前花況「有花苞」、「開始吐花」、「花開」，就有機會獲贈桐花限量版文創口罩1盒。

    其中，位於大溪區美華里的金面山步道近日已有油桐花開花，預估再過一週盛開，步道上並留有路過民眾把掉落油桐花朵集結排成雪白「愛心」圖案，吸引遊客爭相取景入鏡。

    黃傅淑香說，除了「桐學上客趣」、「桐花唸謠發表」兩大主題活動，今年安排6場次的「月桐音樂會」，分別為：4月24日在桃園市客家文化館，5月1日在十一指古道，5月2日在大溪區康莊休閒農業區，5月8日在三坑鐵馬道，5月9日在虎頭山公園的經國梅園旁，5月15日在東森山林，讓民眾賞花伴隨著客家輕音樂，近距離互動探索歌聲中的故事。

    金面山步道上留有路過民眾把掉落油桐花朵集結排成雪白「愛心」圖案。（記者李容萍攝）

    金面山步道上留有路過民眾把掉落油桐花朵集結排成雪白「愛心」圖案。（記者李容萍攝）

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