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    首頁　>　桃園市

    救樹不能等！大溪中正公園6日起分區辦理褐根病防治

    桃園市大溪中正公園相撲亭旁的老榕樹，由於感染褐根病，將配合剷除。（記者李容萍攝）

    桃園市大溪中正公園相撲亭旁的老榕樹，由於感染褐根病，將配合剷除。（記者李容萍攝）

    2021/04/05 22:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕褐根病有「樹癌」之稱，可透過土壤傳染，桃園市大溪老街旁中正公園計有24棵樹木飽受褐根病侵襲，桃園市政府風景區管理處訂於6日至9月30日止在中正公園分區封閉進行防治作業，針對公園的內土壤進行燻蒸，遏止病菌的傳播，為維護遊客安全，將依工作進度於病株周邊架設施工圍籬，請民眾於施工期間勿靠進施工區。

    大溪中正公園近年屢有居民發現公園常有樹木被砍，其中包括市府農業局列冊保護的老榕樹，責怪市府沒維護好還砍樹。對此，風管處長廖育儀說明，褐根病因根系接觸病苗或病土傳染，傳染力強且不易發覺，發現時往往已經沒救，近年風管處在中正公園已剷除10棵染病嚴重樹木（仍留有樹頭），風管處去年委請農業委員會林業試驗所派員調查，發現另有14棵樹木染病，今年以500萬元經費整治，其中10棵較為嚴重將剷除，另外4棵則進行搶救保留。

    廖育儀說，這4棵罹病較輕微樹木，分別位於普濟路大溪教會旁入口榕樹、蔣介石銅像平台西南方的九芎、榕樹、桂花，會以清創方式剷除病根救治，其餘10棵已無救活可能性的將全數剷除，樹種有榕樹、白千層、楓香、鳳凰木、印度橡膠樹等。

    至於先前已剷除10棵樹木，當時均由風管處採集樣本送至林木疫情鑑定與資訊中心檢驗，確認都感染褐根病，第一時間為避免病樹倒塌壓傷遊客而先行剷除，其殘留的樹頭和其他14棵病樹也會進行樹頭的掘根燻蒸，確保褐根菌不會在公園蔓延。

    中正公園感染褐根病的病樹，在防治期間將配合剷除。（記者李容萍攝）

    中正公園感染褐根病的病樹，在防治期間將配合剷除。（記者李容萍攝）

    風管處貼出公告，將在中正公園分區架設施工圍籬辦理褐根病防治，包括之前先剷除病樹的樹頭。（記者李容萍攝）

    風管處貼出公告，將在中正公園分區架設施工圍籬辦理褐根病防治，包括之前先剷除病樹的樹頭。（記者李容萍攝）

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