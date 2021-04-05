乾著急！石門水庫水位探底 營運57年同日枯旱排名第5枯

石門水庫集水區隨著蓄水往下降，整個河道形成如大峽谷般的景觀。（記者李容萍攝）

2021/04/05 21:57

〔記者李容萍／桃園報導〕由於降雨持續偏少，台中、新竹、苗栗等縣市6日起實施分區供水「供5停2」措施，總計逾100萬戶受影響，屬於北台灣重要水庫的石門水庫水位持續往下探，截至5日晚上7點，大壩水位224.87公尺（滿水位245公尺），蓄水量6861萬噸，蓄水率34.76％，這是石門水庫營運57年同日歷史乾旱排名第5枯，水利署北區水資源局預估5月以前可以穩定供水，且公共用水至6月尚可滿足。

石門水庫營運57年來，距前次同日最枯就是2015年4月，當時水庫蓄水率不到20％，經濟部宣布桃園4月8日起實施三階限水，當時家家戶戶都購買大水桶儲水，許多桃園市民憶及當時的限水危機，咸認「沒水可用很痛苦」、「拜託雨季快點來」。

北區水資源局副局長郭耀程表示，桃園水情燈號仍維持黃燈，中央氣象局預報8至10日有一波水氣較多的東北季風報到，天氣濕涼，預計北部、東半部地區有局部短暫雨。若下雨，對水庫蓄水量會有些許幫助，但較難一次解決旱象；桃園因支援新竹用水，目前用水調配除加強總量管制，也已啟用備用水井，並優先使用埤塘水源、溪流水源，呼籲民眾節約用水，共體時艱。

北橫旅遊導覽達人孔俊凱提到，近來有遊客要求從依山閣旁的步道進入石門水庫與新竹交界的大竹坑（昔日樟腦的運輸道路）朝聖，有遊客就發現在裸露岩石中像極卡在土裡、動彈不得快渴死的魚，期待趕快下雨，對照水庫乾旱景象，嘖嘖稱奇。畢竟大家很難想像原本應該是整個被水淹沒的，放眼望去卻怎麼看也不像是個水庫，大峽谷般的景致雖然很美，但也希望不要常見。

石門水庫集水區岩石裸露，圖中的岩石像極卡在土裡、動彈不得快渴死的魚，引起遊客嘖嘖稱奇。（記者李容萍攝）

水庫集水區河道變窄，在水庫進行捕撈的舢舨因此擱淺。（記者李容萍攝）

石門水庫水位持續往下探。（記者李容萍攝）

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