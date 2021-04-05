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    首頁　>　桃園市

    台鐵出軌》5歲姐罹難 2歲小弟首次搭火車直喊︰不敢再搭了

    桃園市蘆竹區營盤里發展協會理事陳金成一家六口返花蓮掃墓，卻不幸遇上太魯閣號出軌，造成女兒、孫女不幸罹難，桃園市長鄭文燦今天下午前往靈堂上香致意。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市蘆竹區營盤里發展協會理事陳金成一家六口返花蓮掃墓，卻不幸遇上太魯閣號出軌，造成女兒、孫女不幸罹難，桃園市長鄭文燦今天下午前往靈堂上香致意。（記者魏瑾筠攝）

    2021/04/05 18:09

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台鐵408車次太魯閣號列車出軌意外，造成桃園市民有4人罹難，桃園市長鄭文燦今先後前往新北市三峽區、桃園市桃園區的靈堂，向八德區22歲曾姓女子及蘆竹區卑南族36歲陳姓女子與其5歲姪女捻香致意。鄭文燦表示，5歲女童還有個2歲弟弟是首次搭火車卻遇上此事，造成心靈很大創傷，童言童語稱「不敢再搭火車」，讓人聽了非常難過不捨。

    此次出軌意外，桃園市民有4人罹難、33人受傷，仍有3人住院治療，其餘均已出院，其中蘆竹區營盤里發展協會理事陳金成一家6口2日欲返回花蓮掃墓，卻遇出軌意外，陳的女兒和孫女罹難，陳與妻子、兒子及孫子等4人受傷。

    鄭文燦表示，陳氏一家六口都住在蘆竹，是原住民家庭，這次不幸有女兒、孫女罹難，家屬非常傷心不捨，其中2歲孫子是第一次搭火車就發生這樣的事情，在他心靈有很大創傷，還說不敢再搭火車，讓他聽了非常難過、不捨。

    鄭文燦轉述，陳氏一家希望能查明事故真相，對社會有所交代，也希望台鐵不要再發生這樣的事情，「畢竟大家都認為搭火車是安全的」，他並表示，陳氏一家人是堅強面對這一切。

    此外，鄭文燦提及，桃園市除了每一罹難者發給家屬10萬元慰問金、每一傷者1萬元慰問金，另針對原住民的部分，桃園市實施15歲以上的團體意外險，15歲以上死亡會有20萬元慰問金。

    同時也請社工員、衛生福利部桃園療養院社區精神科志工向家屬進行創傷輔導，陪伴家屬度過困難，後續善後的部分，不論家屬希望將罹難2人安靈在殯儀館或是蘆竹生命園區，都會尊重家屬意願，給予最大協助。

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