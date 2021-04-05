蔣介石逝世46週年紀念 馬英九慈湖謁陵、獻花致敬

故總統蔣介石逝世46週年紀念，馬英九慈湖謁陵、獻花致敬。（記者李容萍攝）

2021/04/05 10:57

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是故總統蔣介石逝世46週年紀念日，前總統馬英九上午8點45分前往桃園市大溪區的慈湖陵寢謁陵，全程戴上黑色口罩獻花、鞠躬，不發一語，表情肅穆，會後被問到台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件，馬英九僅回應「沒有評論」4個字，隨即搭車離開慈湖。

馬英九原定上午9點到場，結果提早15分鐘抵達慈湖，謁陵過程約7分鐘。

針對台鐵發生重大事故，馬英九2天前在臉書發文表示哀悼，他提到台鐵發生半世紀來最嚴重的意外事故，對台灣來說，又是令人悲痛心碎的一天。50名乘客不幸罹難，上百人輕重傷；即使平安脫困，也在獲救者的心頭留下陰影與創傷。

馬英九還說，事故現場的慘況，衝擊每一位國人的心，讓人心碎難眠。但越是艱難的時刻，越凝聚台灣人民的心，相信全國民眾都願成為傷者與罹難者家屬的堅強後盾，用最深的關懷，攜手陪伴他們度過難關。

他強調，全力搶救，釐清事故原因，恢復社會大眾對公共運輸安全的信心，是政府必須負起的責任。再大的風雨終會平息，再深的傷痛終會過去，讓我們相互扶持，一起為罹難者致哀，為傷者祈福；願亡者安息，傷者早日康復，生者堅強，台灣平安！

故總統蔣介石逝世46週年紀念，馬英九慈湖謁陵、獻花致敬。（記者李容萍攝）

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