桃園市兒童玩具圖書館試營運 能修復還能交換

市長鄭文燦（右二）拿著二手玩具要和小朋友交換。（記者陳恩惠攝）

2021/04/04 22:37

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市府推動原保一總隊營區活化為大湳森林公園，將北營區7棟舊建築整修為「市立圖書館兒童玩具圖書館」，在兒童節舉行試營運啟用典禮，樂壞許多大小朋友；市長鄭文燦表示，兒童玩具圖書館除了有館藏1萬5000冊書籍的圖書區，還有600組玩具的遊戲區，並設有5大類數位互動設施，館內同時也設置玩具修復站和二手玩具交換區，森林公園中的館舍結合生態工作坊成為玩具圖書基地，動靜皆宜，是大小朋友放電、休閒、探索的好去處。

他說，大湳森林公園前身為大湳營區，總面積約17公頃的園區內擁有42種植物、2012棵樹木、9種保育類動物，以及第一級保育動物黃鸝鳥等珍貴的生態資源，市府接管後提出大湳森林公園計畫，園內有70％為國有財產，30％為民間所有，預計明年完工後，民地則繼續租用，未來可讓地主配地至捷運綠線G04站開發區。

他介紹，兒童玩具圖書館沿用舊有的7棟軍用房舍進行室內裝修等修繕工程，修繕經費約8348萬元，2018年12月27日開工，期間歷經用地取得的困難，於今年2月25日竣工，形成總面積達684坪的生態玩具圖書基地。

他說，「玩中學、學中玩」是啟發孩子想像力的重要根源，由於大溪是木藝家具故鄉，「木育玩具」深具桃園地方特色，市府與台灣玩具圖書館協會、東京玩具美術館結盟，引進600組新式木質、積木及桌遊玩具，提供多樣木育玩具體驗。

文化局表示，兒童玩具圖書館自今起試營運，每周一、五休館，這2天進行兒童節特展，市圖特別與桃園在地的祥儀慈善文教基金會及台灣玩具圖書館協會合作，由2單位提供現代的機器人及二手玩具與大家交流，希望透過這次的展覽活動，讓不願長大的我們有機會重新回味並感受各年代玩具的溫度，入口的展覽館娓娓道出玩具的發展蛻變、修復再生、交換找到新主人，讓玩具不只是物質的玩具而是有溫度的玩伴。

此外，國際同濟會台灣分會桃園區主席胡家智也加碼後續捐贈2台行動玩具車，兒玩館將會在各界熱心參與合作下，成為全國及全世界最新穎、有趣、有創意及人氣的玩具圖書館。

兒童玩具圖書館中不僅有玩具修復展，還能交換不要的玩具。（記者陳恩惠攝）

市長鄭文燦在兒童節為小朋友說故事。（記者陳恩惠攝）

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