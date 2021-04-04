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    桃園彩色海芋季「吸」客 已逾90萬人進場賞花

    遊客揪上親朋好友到桃園彩色海芋季會場，美麗花田吸引人人搶拍。（記者魏瑾筠攝）

    遊客揪上親朋好友到桃園彩色海芋季會場，美麗花田吸引人人搶拍。（記者魏瑾筠攝）

    2021/04/04 20:31

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「2021桃園彩色海芋季」現正在大園區溪海休閒農業區熱鬧登場，今天雖然陰天且風勢不小，但仍吸引許多遊客不畏風寒前往，人潮絡繹不絕，紛紛盼能卡到最佳好位，拍下花田美照，場面相當熱鬧。桃園市政府農業局統計，今天是清明連假第3天，吸引逾16萬人次前往，累積超過90萬觀賞人次。

    桃園彩色海芋季是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫後，桃園市政府舉辦的第1檔大型活動，今年以「海底總動員」為主題，在園區內設置7大海洋裝置藝術，打造充滿海洋風的花海，今天適逢兒童節，溪海大自然幼兒園的小朋友變裝成小丑魚和蝦蟹等各式海洋生物，模樣相當可愛；市長鄭文燦則是戴上皇冠、穿上紅色披風化身海底世界國王，小朋友們充滿活力，興奮的活蹦亂跳，相當開心。

    鄭文燦致詞指出，今年彩色海芋季結合科普知識，7件裝置作品不僅展現海洋生物的多元樣貌，也可透過作品說明牌及官方網站進一步了解生物知識，遊客們可以打卡拍照、穿梭市集，也可以到鄰近農場購買在地栽培的小盆花。鄭文燦也自掏腰包，花了千元大鈔，買了雞蛋、皮蛋等農產品支持攤商，沿路受到攤商熱烈歡迎的他，從豆干、皮蛋，吃到蘿蔔糕，還喝了天然檸檬飲，逛完一圈才心滿意足的離開會場。

    桃園市政府農業局長郭承泉表示，海芋季展期至11日止，人潮最高峰出現在清明連假首日，吸引超過18萬人次前往，明天是清明連假最後一天，下午有「繽紛花田音樂會」，下週六、日分別有「搖滾Wave」音樂饗宴、「夢幻氣泡」表演等活動，邀請大家把握時間，到花田中享受視覺與聽覺的饗宴。

    另，為了維持交通順暢，主辦單位在桃園彩色海芋節會場周邊進行交通管制，只有當地居民、或是持有通行證者可以開車進入，一般遊客只能把車停在外圍後，等待接駁車或者步行進入會場，然而有不少遊客等不到接駁車，索性步行約2公里路進會場，抱怨「還沒看到花，腳都走到酸了。」

    桃園市農業局表示，接駁車分為園區內、園區外以及至各農場的服務，原先規劃平日為每半小時一班、假日是15分鐘一班，由於清明連假期間人潮眾多，已協調業者改為機動性發車，只要看到有遊客在排隊就會立即發車接駁，降低民眾等待時間。

    黃色海芋熱力綻放，相當漂亮。（記者魏瑾筠攝）

    黃色海芋熱力綻放，相當漂亮。（記者魏瑾筠攝）

    溪海大自然幼兒園的小朋友變裝成小丑魚和蝦蟹等各式海洋生物，模樣相當可愛。（記者魏瑾筠攝）

    溪海大自然幼兒園的小朋友變裝成小丑魚和蝦蟹等各式海洋生物，模樣相當可愛。（記者魏瑾筠攝）

    特殊的黑色海芋，成為人人搶拍的花卉。（記者魏瑾筠攝）

    特殊的黑色海芋，成為人人搶拍的花卉。（記者魏瑾筠攝）

    桃園彩色海芋季吸引人潮，由於會場進行交通管制，遊客得靠接駁車接駁。（記者魏瑾筠攝）

    桃園彩色海芋季吸引人潮，由於會場進行交通管制，遊客得靠接駁車接駁。（記者魏瑾筠攝）

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