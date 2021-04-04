提早公「修」！ 中央大學正門前火紅木棉花道消失

中央大學前筆直的木棉道美景，今年提早消失，令專程前往拍照民眾十分傻眼。（記者李容萍攝）

2021/04/04 20:44

［記者李容萍／桃園報導］清明節前後是木棉花開的季節，國立中央大學校址中大路一直到學校正大門全長約400公尺，兩側遍植木棉樹約150棵，每年火紅木棉花同時盛開，相當壯觀，有北台灣最美的木棉道美譽，讓人驚艷；不過，今年盛開的木棉花因中壢區公所公園管理課連日派員進行摘花摘果，火紅的木棉道美景提早消失，令前往拍照民眾十分傻眼。

木棉樹形高壯宏偉具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，木棉花開讓人賞心悅目，不過，木棉花朵掉落滿地時，因含水量高，爆漿噴出汁液後不易清洗，行人不慎踩破花果容易打滑，木棉結果後棉絮、種子亂飄，讓對棉絮過敏者，苦不堪言，在桃園市街道、校園林立的木棉樹近幾年被迫移除，要一次看到像中大路這麼壯觀的木棉花，已經很少見。

中壢區公所公園管理課長李永洲表示，公管課近日巡查中大路兩側有大量木棉花近期掉落於人行道及路側，當地五權里長謝浩炎也通報掉落的木棉花易造成路面及人行道打滑，恐有安全疑慮，區公所為避免因木棉花大量掉落易造成環境髒亂及危害人車通行安全，及其蒴果開裂後棉絮隨風飄散易使敏感族群引起過敏，排定4月1至5日進行中大路兩側的木棉摘花摘果作業。

對於摘花摘果惹議，李永洲說明，桃園市政府養護工程處今年3月函文相關單位，針對市境行道樹部分不適合做為行道樹的樹種，例如木棉、黑板樹、福木、榕樹、阿勃勒、臘腸樹等，基於尊重生命及保護樹木立場，可視現場樹木生長情形及氣候變化進行摘花摘果或修剪作業，以減少樹種對民眾造成的影響。中壢區的永清街，月眉路等路段近日也都配合進行木棉的摘花摘果作業。

中大路上滿是掉落的木棉花朵。（記者李容萍攝）

有路過民眾把掉落木棉花朵集結排成火紅「愛心」圖。（記者李容萍攝）

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