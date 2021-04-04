運用特殊時相改善左轉車流 桃園試辦綠燈亮就能左轉

交通局在中壢區中正路、中大路口試辦特殊綠燈，以左轉箭頭與綠燈，提醒用路人安心左轉。（記者李容萍攝）

2021/04/04 21:21

［記者李容萍／桃園報導］桃園市政府交通局為改善現行路口，欲左轉車輛常因不熟悉燈號指示而不敢左轉或違規左轉所帶來交通壅塞，同時提升車流紓解效率及改善行車安全，自3月15日起在中壢區「中正路與中大路口」試辦特殊綠燈早開時相，運用特殊時相的綠燈早開、綠燈遲閉的號誌管控措施，試辦左轉箭頭綠燈及圓頭綠燈同亮的特殊綠燈早開時相，且於號誌桿附掛牌面提醒用路人注意，交通局評估在市境300多個也是綠燈早開、綠燈遲閉的路口，預估5月擴大辦理的可能性。

交通局運輸資訊中心主任李慶憲表示，當特殊綠燈早開時相結束，左轉箭頭綠燈隨之熄滅，但圓頭綠燈持續亮著，往觀音方向車輛仍可行駛，且保留該時相黃燈及全紅共5秒清道時間，此時中正路往中壢方向還是紅燈，待該方向紅燈結束後，中正路往中壢方向綠燈方才亮啟，此時中正路往觀音方向欲左轉進入中大路的汽車，須注意對向來車，確認安全間隔後才能左轉。

李慶憲說，左轉車流量大的路口會優先以畫設專用車道暨設置專用時相，但是部分道路受限於路型及路幅無法設左轉專用車道，則採共用車道方式，搭配綠燈早開（提早亮啟）或遲閉（延遲熄滅）方式，讓左轉車輛順利通過路口；搭配「道路交通標誌標線號誌設置規則」，運用特殊時相以箭頭綠燈及圓頭綠燈規範明確路權，左轉箭頭綠燈允許直接左轉，圓頭綠燈需注意對向來車，確認安全間距才可左轉，且轉彎車應讓直行車先行。

交通局提醒駕駛人牢記「←● 對向紅燈放心左轉、● 對向綠燈小心左轉」的原則行車，以維護路口安全；交通局後續將檢討試辦成效，評估於市境其他類似運作條件（綠燈早開或遲閉）的號誌路口實施特殊時相可行性，請駕駛人行經該路口依號誌燈號指示行駛，以維交通安全。

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