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    首頁　>　桃園市

    桃園南崁兒藝村2歲了 親子同樂歡度兒童節

    桃園市長鄭文燦發送造型小氣球給小朋友，成了最受歡迎大家長。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦發送造型小氣球給小朋友，成了最受歡迎大家長。（記者魏瑾筠攝）

    2021/04/04 20:14

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天是兒童節，也是桃園市南崁兒童藝術村開幕2周年，兒藝村今天舉辦「當我們童在一起」一系列歡慶活動，包括文創市集、親子二手跳蚤市場等，吸引許多家長帶著小朋友前往，孩子們玩得不亦樂乎，身為桃園市大家長的桃園市長鄭文燦也出席同樂，並製作「海綿寶寶」手拉坏、發送造型小氣球給小朋友，相當受歡迎。

    位在桃園市蘆竹區的兒藝村，前身為「前內政部北區兒童之家員工及院長宿舍」，原有意改建為蘆竹國民運動中心，但因運動中心與舊建築保存有衝突，於是市府變更蘆竹國民運動中心用地，並將北區兒童之家員工及院長宿舍改造成「南崁兒童藝術村」。

    兒藝村指出，營運2年來吸引近10萬人次到訪，今天活動除了文創市集、親子二手跳蚤市場，還有胖卡餐車、樂團演唱、草地音樂會、台北曲藝團大師開講及街頭藝人演出等活動，兒藝村也聯合桃園市桃藝協會舉辦「行春茶．陶會」特展及華台雙語常設展。

    帶著一家4口前往的陳姓家長表示，清明連假從台北回桃園老家，天氣好帶著小朋友出門走走，兒藝村舉辦的活動很多，小朋友都玩得很開心；帶女兒前往的蘇姓媽媽表示，今天是屬於兒童的節日，希望讓小朋友玩得開心。

    桃園市長鄭文燦製作「海綿寶寶」手拉坏，神情相當認真。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦製作「海綿寶寶」手拉坏，神情相當認真。（記者魏瑾筠攝）

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