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    首頁　>　桃園市

    台鐵出軌》罹難4歲陳小妹、姑姑回家了 阿嬤崩潰哭喊「沒了兩個」

    最小罹難者4歲陳小妹的楊姓阿嬤，抱著丈夫陳金成崩潰哭喊「沒了兩個」。（記者魏瑾筠攝）

    最小罹難者4歲陳小妹的楊姓阿嬤，抱著丈夫陳金成崩潰哭喊「沒了兩個」。（記者魏瑾筠攝）

    2021/04/04 19:01

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台鐵太魯閣號408車次出軌釀近半世紀來最慘重死傷，其中最小罹難者4歲陳姓女童、與其不幸罹難的36歲陳姓姑姑，於今天下午4點42分遺體由接體車送抵桃園殯儀館，楊姓阿嬤見到遺體送進冰櫃，情緒崩潰，放聲嚎啕哭喊：「沒了兩個，我的孫女跟女兒都沒了」，場面悲戚。

    台鐵太魯閣408車次出軌案，其中有38名桃園市乘客，當中有31人出院、4人罹難，目前還有3人住院。住在蘆竹區營盤里的營盤里發展協會理事陳金成一家六口，返回花蓮掃墓，他的36歲女兒、4歲孫女罹難，他與妻子、兒子、孫子受輕傷。

    今天中午4歲陳小妹、36歲陳女從花蓮移靈回桃園，約下午4點42分抵達桃園，桃園市政府原住民族行政局長林日龍代表市府前往慰問，陳小妹的父親坐在輪椅上，雙眼無神，盡顯憔悴；陳小妹的奶奶悲痛不已，需靠旁人攙扶，尤其看見女兒、孫女的遺體運送下車，更是放聲嚎啕痛哭，哭喊「沒了兩個，我的孫女跟女兒都沒了」，撕心裂肺之痛，讓旁人也感到相當揪心。

    陳小妹是這次事故年紀最小的罹難者，由於傷勢嚴重，遺體修復難度高，花了長達15小時將臟器歸位、骨頭架構固定好，才將遺體修復好。花蓮到桃園殯儀館全程195公里路程，今天中午由花蓮警方開前導車，桃園市蘆竹警分局警備隊長邱文成帶隊到蘇澳交接靈車，一路響鳴警報器、開路肩，於下午4點42分抵達桃園殯儀館。

    營盤里長楊國棟受訪大讚陳金成為人熱心，在當地住了將近30年，積極參與里內事務，除了是發展協會理事，也是社交舞班班長、環保志工隊副隊長，也因此，陳金成一家遇上憾事，鄰居、里民一窩蜂都紛紛主動表達關切，希望能盡一份力。

    營盤里環保志工隊小隊長莊麗娟也說，陳金成為人親和，擔任志工隊副隊長12年，就是很親和的哥哥，大家都叫他「金成哥哥」，莊麗娟語帶哽咽表示，陳平時會帶孫子出門散步，當志工出勤率很高，都是默默做事，是個很開朗、有活力的好鄰居、好志工，他們一家發生憾事大家都很難過。

    桃園市蘆竹區營盤發展協會理事陳金成（穿藍外套者）一家六口搭上太魯閣408車次，其36歲女兒、4歲孫女不幸罹難。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市蘆竹區營盤發展協會理事陳金成（穿藍外套者）一家六口搭上太魯閣408車次，其36歲女兒、4歲孫女不幸罹難。（記者魏瑾筠攝）

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