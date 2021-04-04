未見萬人祭祖！新屋葉五美公祖塔清明祭祖5大房派代表

桃園新屋葉五美公塔今年清明祭祖延續去年模式，由5大房派代表參加，參加人數計120人。（記者李容萍攝）

2021/04/04 14:31

［記者李容萍／桃園報導］桃園市新屋區每年萬人參加的「葉五美公清明祭祖」，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緩和但未解，延續去年防疫作為，今年4月2、3日未開放掃墓，只有4日由5大房派代表參加，且採實名制計有120人參加，出席者需全程戴口罩、量測體溫、噴灑酒精消毒後才可以進場。

桃園市葉春日公派下協進會理事長葉國傑表示，葉家子孫開枝散葉，過往每年都有很多海外子孫回來祭拜，不過現在回台需要居家檢疫14天，市府民政局3月呼籲各宗祠配合防疫規範，自行縮減參拜人數，延續去年模式，僅由5大房派代表參拜，並透過上香向祖先秉告，為防止清明掃墓祭祖成為群聚感染破口，也保護子孫身體健康，祭祖掃墓活動從簡，盼祖先不要見怪。

桃園市長鄭文燦前往葉五美公祖塔致意表示，葉五美公清明祭祖是地方的盛事，也是台灣最具代表性的清明祭祖，過往曾有萬人掃墓的場景，去年清明祭祖活動因疫情縮小規模，今年持續配合防疫措施，由5大房代表參加，參加人數雖控制在120人，同樣能體會慎終追遠、系出同源的意涵。他相信葉五美公清明祭祖會永遠成為台灣宗族文化中最重要的傳統，也希望春日公保佑各房子孫開枝散葉、代代成材。

鄭文燦說，葉春日公在新屋地區可謂開台第一代的開基祖，當時葉春日公攜兒子葉特鳯公渡海來台，在新屋區大牛欄一帶落腳、建立家業，葉春日公的孫子分別取名大榮、大華、大富、大貴、大春，「榮華富貴春」正代表人間5大美事，故稱「葉五美公」，「春」在客語、閩南語和「餘」有諧音，提醒子孫追求榮華富貴之餘，健康、時間也有餘，才是真正的幸福。

話鋒一轉，鄭文燦提到，葉家落腳開發的大牛欄，即為永興里一帶是地方的發源地，當地更應致力傳承先民與海搏鬥的精神，保留牽罟、石滬文化，市府與地方投入維護觀新藻礁生態系野生動物保護區，不僅保護藻礁，也保留先民採集魚類、貝類的傳統；永興垃圾掩埋場也轉型為太陽能發電系統及藻礁生態教室，成為兼具復育、保育、教育3大功能的環境教育亮點，「現在我們真的把觀新藻礁保護區保留的非常好，污染減少了，海沙和垃圾也減少了」。

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桃園新屋葉五美公塔今年清明祭祖延續去年模式，由5大房派代表參加，參加人數計120人。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（左3）參加葉春日公派下協進會的清明祭祖和致詞。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（左3）參加葉春日公派下協進會的清明祭祖和致詞。（記者李容萍攝）

桃園新屋葉五美公塔今年清明祭祖延續去年模式，由5大房派代表參加，參加人數計120人。（記者李容萍攝）

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