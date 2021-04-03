台鐵出軌》桃市府統計市民3死30人傷 將發慰問金

台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮縣秀林鄉清水隧道出軌，設籍桃園市搭車罹難3人、受傷30人。（記者羅沛德攝）

2021/04/03 12:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮縣秀林鄉清水隧道出軌，設籍桃園市搭車罹難3人、受傷30人，桃園市新聞處長詹賀舜說，桃園市政府將先發放罹難者每人10萬元、傷者每人1萬元慰問金，因3名罹難者是原住民，另有桃園市原住民微型保險意外身故20萬、意外醫療1萬救助措施。

桃園市政府持續關注台鐵408車次太魯閣號出軌意外，2日晚間7點30分先公布設籍桃園市21人乘車受傷、無罹難者，隨著情況愈來愈明朗，市府統計到2日晚間11點止，桃園市民2人罹難、30人受傷，今天上午11點，再新增1人罹難，總計台鐵408車次太魯閣號出軌意外中，桃園市民共3人罹難、30人受傷。

其中蘆竹區營盤社區發展協會陳姓理事1家6口，也搭乘台鐵408車次太魯閣號前往花蓮縣掃墓而遭遇不幸，他的女兒、孫女罹難，他與妻子、兒子、孫子目前仍在醫院治療中，消息傳回蘆竹區，讓平日與陳姓理事一同熱心從事社區服務的夥伴們，都非常震驚，齊心為陳姓理事一家人集氣祈福。

詹賀舜說，市府除動員社工設法聯繫傷者當事人、罹難者家屬持續關懷外，也將依特別慰問金發放原則，先發放罹難者每人10萬元、傷者每名1萬元慰問金。3名罹難者都是原住民，還另有桃園市原住民微型保險意外身故20萬、意外醫療1萬救助措施，原住民行政局也將協助處理後續的喪葬等事宜。

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