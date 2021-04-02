陳時中：防疫成功最重要就是全民防疫 大家一起把事情做好

衛福部長陳時中受訪時表示，台灣防疫成功最重要就是全民防疫，大家一起把事情做好。（記者謝武雄攝）

2021/04/02 20:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天到桃園市開南大學進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫專題演講，對於媒體問及給自己打幾分時，陳時中強調不給自己打分數，「防疫成功最重要就是全民防疫，不管是在垂直整合、水平整合都上下一條心，大家一起把事情做好。」

陳時中是應開南大學商學院EMBA班邀請，進行武漢肺炎台灣防疫成功經驗講座，由開南大學校長林玥秀、前立委鄭寶清擔任引言人與陳時中暢談防疫經驗；座談前陳時中也和與會人員共同為今天太魯閣事件罹難者默哀1分鐘。

陳時中也談到台灣採購疫苗、自製疫苗的歷程及經驗，他說，對AZ疫苗有信心，因為黃種人血栓情況只有國外的10分之1，事實上目前台灣沒有不良案例，AZ仍是國際打得最多的。另外台灣的疫情並不像國外這麼嚴重，因此美國購買12億劑疫苗，加拿大也是人口的9倍，大國幾乎是每一種疫苗都購買全國的量，只要一種疫苗成功就好，但台灣疫情沒有那麼嚴重，因此可以視疫情來購買，期間也希望取得AZ授權製造，台灣允諾做1億劑，但對方卻開口要3億劑，最後放棄授權製造，並購買1000萬劑，目前BNT也沒有急迫性，只要下半年國產疫苗出來，台灣疫情會更穩定。

陳時中也暢談此次桃園醫院醫護群聚感染事件，的確是重大考驗，但也學到很多經驗，尤其是一次採檢陰性不代表沒有感染；此外，台灣疫情相對穩定，年紀大的老人家不見得最危險，因此將醫護人員列為第一順位，另外與感染者可能有接觸的政府防疫人員列為第二順位，畢竟防疫成功才可以有穩定經濟。

鄭寶清也提到，疫情是危機也是轉機，台灣的經濟反而交出亮麗成績單，陳時中是台灣另一座「護國神山」。

座談前，衛福部長陳時中與現場來賓為太魯閣號罹難者默哀1分鐘。（記者謝武雄攝）

主辦單位贈送正時中道牌匾給衛福部長陳時中。（記者謝武雄攝）

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