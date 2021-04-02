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    首頁　>　桃園市

    為了抓姦也不行 滑板名人妻子擅取丈夫手機私密影片判刑

    桃園地院法官認為不能以此做為侵犯隱私的理由，近日依涉犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，判處梁女2月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地院法官認為不能以此做為侵犯隱私的理由，近日依涉犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，判處梁女2月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    2021/04/02 13:11

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］過去曾多次代表台灣出賽、在滑板界頗具名氣的米姓男子，被梁姓妻子懷疑有外遇並提告妨害家庭，米男出庭發現妻子所提的證據，都是他手機裡的私密影片，米男反向桃園地檢署具狀對妻子提告，梁女辯稱是為行使不貞調查權，並非「無故」，桃園地院法官認為不能以此做為侵犯隱私的理由，近日依涉犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，判處梁女2月徒刑，可上訴。

    梁女與米男因有共同玩滑板的友人而結識，進而交往並結婚，梁女懷孕期間發現丈夫似有外遇，2019年1月至3月間，在丈夫屏東住處未經同意或授權，擅自將他手機內的私密影片存出，以此為據向屏東地檢署提告妨害家庭，同年6月間，米男出庭時經檢察官提示相關證據，驚覺「這些影片怎麼會流出」，認為妻子涉及侵犯他的隱私，反向桃園地檢署具狀對妻子提告。

    梁女坦承擅自儲存丈夫手機內的私密影片，但她並非「無故」取得，是因當時她懷孕即將臨盆，發現丈夫似有外遇，為行使不貞調查權才瀏覽丈夫手機並儲存相關影片。

    法官於判決書中指出，依一般社會通念，通相姦行為當予以非難，但人格各自獨立，不能要求配偶放棄自己的隱私權立，被迫接受對方可隨時、隨地、隨意全盤監控自己生活或社交的義務，若藉口懷疑或有調查配偶外遇的必要，即任意窺探、取得對方非公開活動、言論及談話隱私，難認具有法律上的正當理由，因此梁女以此理由窺探丈夫手機，仍屬「無故」，依涉犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪判處她2月徒刑，若易科罰金以每日1000元折算。

    梁女在發現丈夫外遇後所提出的妨害家庭告訴，因去年通姦除罪化免訴，附帶民事求償則移送屏東地院民事庭審理；梁女另向桃園地院提出離婚官司，法官已於去年2月判准。

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