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    鄭文燦與林智堅合體 暢玩新竹市兒童藝術節

    桃園市長鄭文燦到新竹市與市長林智堅合體，暢玩兒童藝術節。（記者蔡彰盛攝）

    桃園市長鄭文燦到新竹市與市長林智堅合體，暢玩兒童藝術節。（記者蔡彰盛攝）

    2021/04/02 12:00

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕桃園市長鄭文燦上午和新竹市長林智堅合體，暢玩兒童藝術節，他讚林智堅已經將新竹市打造成全台最具亮點的兒童城市；同時也是最具幸福感的城市。其他縣市雖然也有舉辦兒童藝術節，總是不如新竹這麼好！「這是智堅了不起的地方！」

    鄭文燦上午在玩過「空中滑板」後，直呼「很安全、很好玩！」他說新竹兒童藝術節已經成為新竹品牌，是各縣市學習的典範，其實在桃園有夏日親子藝術節，今年改在兒童節舉辦，同樣是2到5日，非常有創意，一樣是親子樂園，整個左岸一定讓大家印象深刻，特別這是林智堅上任後，爭取前瞻預算，把高灘地改造成戶外運動場域，未來將是新竹縣市河岸公園的亮點！

    鄭文燦說，晚上在新竹市區也有光雕展演，「我想都非常有創意！」同時間桃園也有兒藝節，歡迎林智堅一同參訪。他說新竹市左岸以風的運動場為特色，桃園盼激發孩子想像力，打造魔法城堡。「我覺得林智堅在這方面，已經將新竹市打造成全台最具亮點的兒童城市；同時也是最具幸福感的城市。其他縣市也有舉辦兒童藝術節，總是不如新竹這麼好！」「這是智堅了不起的地方！」

    鄭文燦說，他上次來騎空中腳踏車，「都是第一次」，他認為竹市將安全指標都拉很高，「放心體驗跟重力對抗的感覺」，「我想比我（體重）輕的都可以體驗，應該這個重量都可以承受！」

    林智堅說，近年來一直積極打造友善城市，新竹市孩子佔17%，等同每5個人中就有1名是孩子，一年一度兒藝節迎來鄭文燦市長，過去無論是在城市的治理或各項活動如抗旱或防疫，他和鄭文燦交流都非常多。今年特別邀請鄭文燦一起參與兒藝節風的運動場，還有六大主題活動，每一年都有創新的遊具，剛剛玩的「空中滑板」，就是相當相當刺激，讓孩子有空中體驗。

    林智堅說，今年兒藝節就是讓大家從早玩到晚，白天風的運動場、下午樂高合作「小小市長就是你」，晚上在新竹州廳還有光雕展演。誠摯邀請全國大小朋友2到5日一起到新竹市，體驗風的運動場。

    桃園市長鄭文燦上午到新竹市與市長林智堅合體，暢玩兒童藝術節。（記者蔡彰盛攝）

    桃園市長鄭文燦上午到新竹市與市長林智堅合體，暢玩兒童藝術節。（記者蔡彰盛攝）

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