螢火蟲來了！東眼山推出夜宿賞螢 6日開放報名

大溪百吉隧道旁往白石山步道螢火蟲生態豐富，圖為往年賞螢畫面。（圖由退休老師張玉玲提供）

2021/04/01 21:24

［記者李容萍／桃園報導］初夏夜幕低垂，螢光點點超療癒！桃園市境從大溪區北橫公路過慈湖出百吉隧道到復興區小烏來都能見到螢火蟲的蹤跡。林務局新竹林區管理處、市府4月底至5月分別舉辦賞螢活動，希望藉由各地民眾參與體驗，更認識、愛護螢火蟲，進而懂得珍惜環境，愛惜水資源。

螢火蟲的客家話稱為「火焰蟲」，部分種類會藉由發光來傳遞訊息，其棲息的環境條件較為嚴格，因此成為好環境的生物指標；桃園市境包括後慈湖、北橫沿線各產業道路如石門水庫的環湖公路、溪洲沉澱池步道、百吉林蔭步道、百吉國小及復興區的詩朗步道、往蝙蝠洞的基國派道路、東眼山林道、小烏來風景區步道均有螢火蟲棲息。

林務局新竹林區管理處表示，目前東眼山記錄到的日夜行性螢火蟲共有27種，4至5月時節主要大量發生的種類為黑翅螢，點點螢光常讓參與民眾驚嘆連連。

長期在百吉隧道附近觀察螢火蟲生態的退休教師張玉玲表示，螢火蟲大多是夜行性的，全世界的螢火蟲有2000多種，台灣有40多種，幼蟲有水生、陸生，成蟲最重要的事就是完成交配、產卵，到了隔年4月，卵會歷經完全變態為幼蟲、蛹而至成蟲再繁衍生生不息。北橫前一陣子有下雨山區還算潮濕，預估4月24、25日及5月上旬是螢火蟲的數量最多，也是觀賞螢火蟲最佳時間，呼籲民眾不要帶捕蟲網，否則將破壞生態。

東眼山自然教育中心訂5月1、2日及22、23日推出兩梯次「火焰蟲傳說之夜宿東眼山」一泊二食賞螢特別企劃，幸運的話還能遇見東眼山吉祥物─台灣野兔，活動於4月6日下午2點在台灣山林悠遊網開放報名，每梯次限量6個通鋪可供申請；市府風景區管理處4月底、5月初在後慈湖及蝙蝠洞舉辦4梯次夜間生態導覽解說，報名時間另外於風管處官網公布。

大溪百吉隧道旁往白石山步道螢火蟲生態豐富，圖為往年賞螢畫面。（圖由退休老師張玉玲提供）

大溪百吉隧道旁往白石山步道螢火蟲生態豐富，圖為往年賞螢畫面。（圖由退休老師張玉玲提供）

攀附在葉上的黑翅螢。（東眼山自然教育中心提供）

東眼山園區內飛舞的螢火蟲們，圖為往年賞螢活動照。（東眼山自然教育中心提供）

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