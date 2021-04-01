桃園新永和市場18日試營運 議員要求「不要為開幕而開幕」

2021/04/01 19:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府為安置桃園區永和市場攤販，斥資5億元在小檜溪文中用地興建「新永和市場」，但試營運時間卻一延再延，如今經濟發展局信誓旦旦強調18日可以完工試營運；對此，包含國民兩黨團總召黃景熙、蘇家明今天質詢時都認為不可能，也要求不要為開幕而開幕，否則開幕後還有攤商施工，對買菜的民眾來說也不安全。

經濟發展局長郭裕信表示，目前已經將試營運的日期從3月30日調整至4月18日，依照目前的進度來看，18日前應該可以全部完工開始試營運，預計5月22日正式開幕。

另工務局長賴宇亭表示，「新永和市場」已經取得使用執照，也已經開始供水、供電，並於3週前開放攤商進場裝修，由於工程合約是到4月底，廠商進度並未落後，而承包商昨天也開始進行戶外綠美化工程；未來新永和市場停車位位於市場2樓及北側，可提供188個停車位。

新永和市場自治會長李麗凰表示，雖然攤商們是分批進場，但一定會配合市府政策，加速完成各項裝潢工程，配合18日試營運活動。

由於舊永和市場配合捷運綠線施工，將於4月6日斷水、斷電，隨後進行拆除工程，工務局今天在議會工作報告時，除黃景熙、蘇家明外，市議員黃婉如、黃家齊、牛煦庭、林政賢等人都很關新永和市場各項工程進度。

黃景熙表示，今天早上才到現場查看，發現攤商還在施工，以工程狀況來講，可能到月底都沒有辦法營運，而包商也抱怨，攤販施工零零落落，根本沒有辦法掌控進度，由於現場電線外露、鐵條等危險器材丟滿地，如果勉強試營運，不僅影響觀瞻，也有安全上的顧慮。

蘇家明也要求，一定要所有工程完工後才能對外營運，務必將最好的一面呈現給民眾，不必為為開幕而開幕。

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