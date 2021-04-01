為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園新永和市場18日試營運 議員要求「不要為開幕而開幕」

    2021/04/01 19:24
    桃園新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，多位議員呼籲不要為開幕而開幕。（記者謝武雄攝）

    桃園新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，多位議員呼籲不要為開幕而開幕。（記者謝武雄攝）

    〔記者謝武雄／桃園報導〕市府為安置桃園區永和市場攤販，斥資5億元在小檜溪文中用地興建「新永和市場」，但試營運時間卻一延再延，如今經濟發展局信誓旦旦強調18日可以完工試營運；對此，包含國民兩黨團總召黃景熙、蘇家明今天質詢時都認為不可能，也要求不要為開幕而開幕，否則開幕後還有攤商施工，對買菜的民眾來說也不安全。

    新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，多位議員呼籲不要為開幕而開幕。（記者謝武雄攝）

    新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，多位議員呼籲不要為開幕而開幕。（記者謝武雄攝）

    經濟發展局長郭裕信表示，目前已經將試營運的日期從3月30日調整至4月18日，依照目前的進度來看，18日前應該可以全部完工開始試營運，預計5月22日正式開幕。

    另工務局長賴宇亭表示，「新永和市場」已經取得使用執照，也已經開始供水、供電，並於3週前開放攤商進場裝修，由於工程合約是到4月底，廠商進度並未落後，而承包商昨天也開始進行戶外綠美化工程；未來新永和市場停車位位於市場2樓及北側，可提供188個停車位。

    新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，議員黃景熙認為各項工程都沒有完工，試營運還是要謹慎。（記者謝武雄攝）

    新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，議員黃景熙認為各項工程都沒有完工，試營運還是要謹慎。（記者謝武雄攝）

    新永和市場自治會長李麗凰表示，雖然攤商們是分批進場，但一定會配合市府政策，加速完成各項裝潢工程，配合18日試營運活動。

    由於舊永和市場配合捷運綠線施工，將於4月6日斷水、斷電，隨後進行拆除工程，工務局今天在議會工作報告時，除黃景熙、蘇家明外，市議員黃婉如、黃家齊、牛煦庭、林政賢等人都很關新永和市場各項工程進度。

    新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，議員黃景熙認為各項工程都沒有完工，試營運還是要謹慎。（記者謝武雄攝）

    新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，議員黃景熙認為各項工程都沒有完工，試營運還是要謹慎。（記者謝武雄攝）

    黃景熙表示，今天早上才到現場查看，發現攤商還在施工，以工程狀況來講，可能到月底都沒有辦法營運，而包商也抱怨，攤販施工零零落落，根本沒有辦法掌控進度，由於現場電線外露、鐵條等危險器材丟滿地，如果勉強試營運，不僅影響觀瞻，也有安全上的顧慮。

    蘇家明也要求，一定要所有工程完工後才能對外營運，務必將最好的一面呈現給民眾，不必為為開幕而開幕。

    新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，多位議員呼籲不要為開幕而開幕。（記者謝武雄攝）

    新永和市場將於18日試營運，由於現場仍在趕工，多位議員呼籲不要為開幕而開幕。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斥資5億元近完工 桃園新永和市場4月試營運
    2021/03/23 21:04

    斥資5億元近完工 桃園新永和市場4月試營運
    桃園新永和市場30日試營運 經發局長：每天都跟時間賽跑
    2021/03/22 12:28

    桃園新永和市場30日試營運 經發局長：每天都跟時間賽跑

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    桃園好市券面額200元 預計6月發放
    2021/03/17 20:19

    桃園好市券面額200元 預計6月發放
    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑
    2021/02/23 22:01

    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑
    桃園市今日熱門
    航空城地上物查估要民眾簽買賣契約 民代認不妥
    2021/03/25 20:18

    航空城地上物查估要民眾簽買賣契約 民代認不妥

    航空城複估戶先簽契約 地政局︰不損權益
    2021/03/26 05:30

    航空城複估戶先簽契約 地政局︰不損權益

    平鎮淨水場 下週將採預約取水制
    2021/03/26 05:30

    平鎮淨水場 下週將採預約取水制

    南桃園傳巨響 原是國軍實兵演練
    2021/03/26 05:30

    南桃園傳巨響 原是國軍實兵演練

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播