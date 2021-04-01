為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    發表訪台感言脫口罩露燦笑 惠恕仁：這就是我現在的心情

    帛琉總統惠恕仁在機場發表離台感言，致詞最後脫下口罩露出笑容表示，他希望大家看到他的笑容，這就是他現在的心情！（記者姚介修攝）

    帛琉總統惠恕仁在機場發表離台感言，致詞最後脫下口罩露出笑容表示，他希望大家看到他的笑容，這就是他現在的心情！（記者姚介修攝）

    2021/04/01 18:44

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕帛琉總統惠恕仁今天結束訪台行程，他在機場發表感言，致詞最後脫下口罩露出笑容表示，他希望大家看到他的笑容，這就是他現在的心情！

    他也提到，台帛關係目前珍貴穩健，這次台帛泡泡班機是邁向未來合作的勇敢一步。

    惠恕仁指出，這次班機和班機上所有的乘客，都代表更近一步的邁向未來，「有時候我們必須要勇敢的跨出步伐，今天的航班就是那一步」，當然也是經過謹慎評估的一步，雖然開放邊界，但是非常謹慎，台帛人民都能落實安全措施，才能玩得盡興安全。

    惠恕仁說，今天慶祝台帛之間的夥伴關係 ，美國的協助也在這段關係中佔了很重要的角色，這趟訪台旅程收穫滿滿，建立了新的夥伴關係，也感受到台灣人的愛和熱情，「台帛關係很珍貴、穩健」。

    惠恕仁也提到，這次很榮幸能親自與總統蔡英文見面，對於台帛雙邊關係的強化也多了很多想法，蔡總統也同意協助帛琉建立防疫追蹤機制，若有未來帛琉有確診案例， 可以馬上進行追蹤控管，這次首發團就有工程師同行，抵達後就可以開始就未來需要的設備進行評估。

    他說，這次也有很多關於經濟發展的會面，希望未來可以增加台帛直飛的航班，鼓勵更多旅客來帛琉，希望未來台灣和帛琉之間的飛行，就好比台北到高雄一樣輕鬆便利。

    惠恕仁說，對台灣的造船產業工藝、水產養殖很佩服，也發現很多機會，期盼未來可以到帛琉交流，與台 灣的民間合作建立夥伴關係。

    最後惠恕仁也提到台帛之間的醫療合作，帛琉有嚴重病症的人會來台灣治療，也受到很好的照顧，台灣跟帛琉的醫院也可以合作遠距醫療，此外，目前台灣的大學有58名帛琉的學生，「我現在的幕僚長也是在台灣接受教育」，感謝台灣幫忙培育人才到帛琉。

    帛琉總統惠恕仁伉儷登機前揮手致意。（記者姚介修攝）

    帛琉總統惠恕仁伉儷登機前揮手致意。（記者姚介修攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    帛琉總統惠恕仁結束訪台行程 開心逛桃機比「啾咪」
    2021/04/01 18:34

    帛琉總統惠恕仁結束訪台行程 開心逛桃機比「啾咪」
    帛琉旅遊泡泡賣太差 華航：已邀旅行業者研商調整票價
    2021/04/01 17:08

    帛琉旅遊泡泡賣太差 華航：已邀旅行業者研商調整票價

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    台帛旅遊泡泡4/4第2團僅售出10位 6家旅行社5家業績掛蛋
    2021/04/01 14:34

    台帛旅遊泡泡4/4第2團僅售出10位 6家旅行社5家業績掛蛋
    帛琉團明天出發 帛琉總統指示景點全開放不設限
    2021/03/31 16:03

    帛琉團明天出發 帛琉總統指示景點全開放不設限
    台灣珍奶發威！貿協牽線助日出茶太插旗帛琉
    2021/03/30 21:00

    台灣珍奶發威！貿協牽線助日出茶太插旗帛琉
    美駐帛琉大使倪約翰：台美帛是「真朋友、真進展」
    2021/03/30 12:37

    美駐帛琉大使倪約翰：台美帛是「真朋友、真進展」
    桃園市今日熱門
    航空城地上物查估要民眾簽買賣契約 民代認不妥
    2021/03/25 20:18

    航空城地上物查估要民眾簽買賣契約 民代認不妥

    航空城複估戶先簽契約 地政局︰不損權益
    2021/03/26 05:30

    航空城複估戶先簽契約 地政局︰不損權益

    平鎮淨水場 下週將採預約取水制
    2021/03/26 05:30

    平鎮淨水場 下週將採預約取水制

    南桃園傳巨響 原是國軍實兵演練
    2021/03/26 05:30

    南桃園傳巨響 原是國軍實兵演練

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播