發表訪台感言脫口罩露燦笑 惠恕仁：這就是我現在的心情

帛琉總統惠恕仁在機場發表離台感言，致詞最後脫下口罩露出笑容表示，他希望大家看到他的笑容，這就是他現在的心情！（記者姚介修攝）

2021/04/01 18:44

〔記者姚介修／桃園機場報導〕帛琉總統惠恕仁今天結束訪台行程，他在機場發表感言，致詞最後脫下口罩露出笑容表示，他希望大家看到他的笑容，這就是他現在的心情！

他也提到，台帛關係目前珍貴穩健，這次台帛泡泡班機是邁向未來合作的勇敢一步。

惠恕仁指出，這次班機和班機上所有的乘客，都代表更近一步的邁向未來，「有時候我們必須要勇敢的跨出步伐，今天的航班就是那一步」，當然也是經過謹慎評估的一步，雖然開放邊界，但是非常謹慎，台帛人民都能落實安全措施，才能玩得盡興安全。

惠恕仁說，今天慶祝台帛之間的夥伴關係 ，美國的協助也在這段關係中佔了很重要的角色，這趟訪台旅程收穫滿滿，建立了新的夥伴關係，也感受到台灣人的愛和熱情，「台帛關係很珍貴、穩健」。

惠恕仁也提到，這次很榮幸能親自與總統蔡英文見面，對於台帛雙邊關係的強化也多了很多想法，蔡總統也同意協助帛琉建立防疫追蹤機制，若有未來帛琉有確診案例， 可以馬上進行追蹤控管，這次首發團就有工程師同行，抵達後就可以開始就未來需要的設備進行評估。

他說，這次也有很多關於經濟發展的會面，希望未來可以增加台帛直飛的航班，鼓勵更多旅客來帛琉，希望未來台灣和帛琉之間的飛行，就好比台北到高雄一樣輕鬆便利。

惠恕仁說，對台灣的造船產業工藝、水產養殖很佩服，也發現很多機會，期盼未來可以到帛琉交流，與台 灣的民間合作建立夥伴關係。

最後惠恕仁也提到台帛之間的醫療合作，帛琉有嚴重病症的人會來台灣治療，也受到很好的照顧，台灣跟帛琉的醫院也可以合作遠距醫療，此外，目前台灣的大學有58名帛琉的學生，「我現在的幕僚長也是在台灣接受教育」，感謝台灣幫忙培育人才到帛琉。

帛琉總統惠恕仁伉儷登機前揮手致意。（記者姚介修攝）

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