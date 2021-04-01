法官蔡政佑偷拍女法官電腦案 一審判刑5月可易科罰金

桃園地院法官蔡政佑被控涉嫌竊錄同辦公室女法官電腦內私人內容，桃園地院法官自律委員會決議將蔡政佑送請法官評鑑委員會評鑑。（取自學校網頁）

2021/04/01 17:44

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園地院男法官蔡政佑2度偷拍曾姓女法官電腦Line私密訊息，桃檢偵辦時破天荒搜索桃園地院，全案今天下午5點宣判，桃園地院依2個妨害秘密罪判刑，各判處4月、3月徒刑，應執行5月徒刑，如易科罰金以每日1000元折算；蔡政佑未出庭聽判，法官評鑑委員會上月30日決議將他移請職務法庭懲戒，並建議「撤職」。

依2個妨害秘密罪判刑

蔡男一審被判有罪，可上訴，由於此為法官個人涉及的刑事案件，且法官職務最終仍由職務法庭決議，蔡一審被判有罪，在職務法庭結果出爐前，暫時不會影響法官工作。

桃園地院2度開庭審理此案，蔡男均有出庭且對起訴事實不爭辯、沒意見，多次當庭向女法官表達歉意，委任律師談和解，和解金拉高到140萬元仍破局；女法官對於蔡男的偷拍動機存疑，認為她的電腦螢幕保護程式有啟動、Line對話框也收起，蔡男卻以滑鼠點開看訊息，應非如他所述，是在後方座位看到跳出的訊息才前往確認，女法官更在法庭一度哽咽說「名譽對法官而言有多重要」，蔡自稱的好意毀了她的生活，她無法原諒也不同意予以緩刑。

全案發生在去年5月間，蔡男與女法官原在桃園地院同個辦公室，蔡男曾介紹巫姓友人給女法官認識，但不知2人後續開始交往，去年5月25日他獨自在辦公室，前方曾女座位上的電腦突然跳出LINE對話視窗，傳訊者就是巫姓友人，並暱稱曾女是「老婆」，蔡男震驚誤以為曾女與巫男婚外情，遂偷拍電腦訊息及私密照片後向院長檢舉，蔡女解釋她與巫男都已無婚姻關係，驚覺可能遭人偷拍電腦，為了追出誰是偷拍者，在辦公室架設微型攝影機，蔡男為了確認竟2度偷拍，行為全都被側錄下來。

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