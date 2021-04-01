鄭文燦邀宴吳伯雄、呂秀蓮、朱立倫等歷屆縣長 交流行政經驗

桃園市長鄭文燦（中）邀歷屆桃園縣長參加「桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動」。（記者周敏鴻攝）

2021/04/01 14:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾任桃園縣長的吳伯雄、呂秀蓮、許應深、朱立倫、吳志揚，今天中午都接受桃園市長鄭文燦的邀請，參加「桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動」，他們都說，希望透過彼此行政經驗的交流，讓桃園市的未來更美好。

桃園市政府今天在八德區彭園婚宴會館舉辦「桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動」，邀請130人出席，包括曾任桃園縣長的吳伯雄等人，彼此之間互動熱絡、氣氛融洽。

鄭文燦致詞時細數桃園市近年來的人口增長與各項建設發展，他說，有些首長離開桃園後再造顛峰，但是每個人都從沒忘記過桃園，如今因每位首長努力打下的基礎，讓桃園已經變得不一樣，未來大家不分藍綠，仍將希望讓桃園發展的更好。

鄭文燦還說，未來他將要求文化局製作一本一本的歷屆縣長訪談錄，忠實呈現每一位首長對地方的貢獻，讓更多人知道桃園的發展史。

呂秀蓮說，曾經擔任縣長的她也是市政顧問，所以她很樂意參加民政經驗交流暨聯誼活動，也專程前來慰問鄭文燦妥善處理衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件的辛勞。

朱立倫也說，出席活動的多是他擔任8年縣長時的老朋友，能回到故鄉跟大家重聚，他非常開心，也有機會與鄭文燦多互動、多聊天，過程非常愉快，因為大家都有一個共同的目標，就是要讓桃園能夠更好。

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