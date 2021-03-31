石門水庫水位直直落 薑母島居民出入困難

薑母島碼頭盡是淤泥，已經無法停靠大型船隻，居民擔心水位再降恐怕連小船都無法接近。（記者李容萍攝）

2021/03/31 22:43

［記者李容萍／桃園報導］面對56年最嚴重的乾旱，石門水庫水位持續探底，截至今晚7點，大壩水位226公尺（滿水位245公尺），蓄水量7367萬噸，蓄水率37.32％，水庫集水區的薑母島，島上10多名住戶，對外交通全靠船舶接送，如今水位下降，薑母島碼頭全是淤泥，已經無法停靠大型船隻，從碼頭下船後要走上好長一段泥土路，居民擔心水位再降連小船都無法接近，出入得繞上一大段山路，希望能有緊急撥用浮筒打造簡易碼頭應急。

對此，桃園市政府體育局副局長房瑞文表示，體育局前年添購相關設備，提供獨木舟、划船等各水上體育項目選手使用，為解決薑母島居民出入燃眉之急，體育局樂於提供協助，將跟居民聯繫借用浮筒的數量談設置期程。

另外，石門水庫水位降至226公尺後，壩頂兩側岩石、庫底泥砂裸露的旱象越來越嚴重，上游的阿姆坪水域已是層層爛泥，阿姆坪碼頭和13艘遊艇上週已撤往下游約1公里的石秀灣停靠，水情告急不利環湖觀光，遊艇業者個個叫苦連天，會員船（主）月領的平均出勤津貼不到2萬元，遊艇業是「看天吃飯」，船主們希望5月梅雨帶來豐沛降雨，讓石門水庫水位能止跌回升。

桃園市渡船遊艇商業同業公總幹事陳咪春指出，石門水庫水位下降搭遊艇環湖賞景，雖然到不了上游溪口部落、薑母島，此時可以有不同的環湖賞景行程，除了水庫水情指標的水中土地公廟、酋長石、夢幻草原，目前像毗連石秀灣的夢幻草原現在露出的面積增加，從草原眺望石門水庫集水區別有一番美景，還能看見枯水期的著名指標「小長江」、「雪山隧道」，歡迎團體遊客利用假日，還有清明連假到石門水庫搭遊艇環湖觀光，基本上10人就可以成行。

其中，「小長江」是水庫集水區水源之一，長11多公里，水庫蓄水率不到40％的時候會露出小長江的水道，小船可以進入，到後面就是「雪山隧道」，是石門水庫興建前的供水管道，和夢幻草原一樣，水庫興建前夢幻草原原本有住家還有茶園，建水庫以後大部分的建築都被淹沒在水面下。

薑母島碼頭盡是淤泥，已經無法停靠大型船隻，居民擔心水位再降恐怕連小船都無法接近。（記者李容萍攝）

原停靠阿姆坪碼頭的遊艇，上週已撤往下游約1公里的石秀灣停靠。（記者李容萍攝）

石門水庫的水中土地公已經重見天日。（資料照）

石門水庫的水情指標─酋長石。（資料照）

從石門水庫夢幻草原遠眺美景。（記者李容萍攝）

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