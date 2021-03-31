為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    慈湖水舞今晚閉幕將展開整修 嶄新夜間景觀照明7月亮相

    桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕。（記者李容萍攝）

    桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕。（記者李容萍攝）

    2021/03/31 21:41

    ［記者李容萍／桃園報導］桃園市政府風景區管理處為開發慈湖地區夜間觀光發展，去年10月1日至今年3月31日在前慈湖水域區舉辦國際級水舞展演，於舞台周邊區域進行光環境營造，同步創造夜間華麗的聲光效果，搭配氣勢磅礡的獨創音樂「Formosa Taiwan」演出造成轟動，今晚圓滿閉幕，風管處統計近半年慈湖園區遊客總參觀逾85萬人次，其中於傍晚5點以後入園觀賞水舞遊客約佔2成。

    風管處長廖育儀表示，依據數據顯示慈湖水舞活動前4個月，較前一年度同期平均成長率逾2成，活動後期因遇冬季寒流與陰雨的天候因素、周邊缺乏夜間串聯景點或活動等因素，後期遊客人數成長趨緩，風管處將於後續辦理活動時，延續創造夜間景觀亮點的方向發展，加強結合周邊景點串聯及活動推廣。

    廖育儀說，慈湖水舞活動今晚閉幕後，風管處預計在4至6月期間進行慈湖園區內老舊步道改善工程、加強環境綠美化作業，同時辦理「慈湖園區營造夜間景觀照明統包設備工程」，於主要遊憩動線透過光線照射賦予慈湖園區夜間夢幻景致；施工期間將暫停開放中央主步道、木平台、橋面等區域，相關工程尚在規畫設計中，封閉區域將於施工前於風管處官網公告。

    風管處預計於7至10月推出廣受遊客喜愛的慈湖水岸音樂會規劃系列日、夜間活動，屆時全新打造的慈湖夜間景觀照明工程將同步啟用，期能持續帶動慈湖地區夜間觀光發展，並以更多元的活動形態展現慈湖的美景與活力。

    桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕。（記者李容萍攝）

    桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕。（記者李容萍攝）

    桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕後，水舞相關設施將會配合撤場 。（記者李容萍攝）

    桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕後，水舞相關設施將會配合撤場 。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慈湖水舞推出2.0 新曲目感官體驗升級
    2020/12/29 22:36

    慈湖水舞推出2.0 新曲目感官體驗升級
    慈湖亮了！居民先睹為快 大讚夜間水舞好美
    2020/09/30 21:02

    慈湖亮了！居民先睹為快 大讚夜間水舞好美

    健康不能重來 禾聯讓您輕鬆防疫
    慈湖「亮」起來！國際級水舞秀10月重磅開演、為期半年
    2020/09/16 21:23

    慈湖「亮」起來！國際級水舞秀10月重磅開演、為期半年

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    桃園市今日熱門
    體脂率高看起來胖！名醫解疑還獻策 鄭文燦：我會繼續加油
    2021/03/24 23:22

    體脂率高看起來胖！名醫解疑還獻策 鄭文燦：我會繼續加油

    鄭文燦體重只有「79.8」公斤？ 同黨好友紛紛吐槽
    2021/03/24 23:19

    鄭文燦體重只有「79.8」公斤？ 同黨好友紛紛吐槽

    藻礁有解？詹順貴提替代方案：工業港再往外海推
    2021/03/24 23:56

    藻礁有解？詹順貴提替代方案：工業港再往外海推

    桃園國中小學區幼兒 明年起可優先入園
    2021/03/25 05:30

    桃園國中小學區幼兒 明年起可優先入園

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播