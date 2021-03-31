慈湖水舞今晚閉幕將展開整修 嶄新夜間景觀照明7月亮相

桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕。（記者李容萍攝）

2021/03/31 21:41

［記者李容萍／桃園報導］桃園市政府風景區管理處為開發慈湖地區夜間觀光發展，去年10月1日至今年3月31日在前慈湖水域區舉辦國際級水舞展演，於舞台周邊區域進行光環境營造，同步創造夜間華麗的聲光效果，搭配氣勢磅礡的獨創音樂「Formosa Taiwan」演出造成轟動，今晚圓滿閉幕，風管處統計近半年慈湖園區遊客總參觀逾85萬人次，其中於傍晚5點以後入園觀賞水舞遊客約佔2成。

風管處長廖育儀表示，依據數據顯示慈湖水舞活動前4個月，較前一年度同期平均成長率逾2成，活動後期因遇冬季寒流與陰雨的天候因素、周邊缺乏夜間串聯景點或活動等因素，後期遊客人數成長趨緩，風管處將於後續辦理活動時，延續創造夜間景觀亮點的方向發展，加強結合周邊景點串聯及活動推廣。

廖育儀說，慈湖水舞活動今晚閉幕後，風管處預計在4至6月期間進行慈湖園區內老舊步道改善工程、加強環境綠美化作業，同時辦理「慈湖園區營造夜間景觀照明統包設備工程」，於主要遊憩動線透過光線照射賦予慈湖園區夜間夢幻景致；施工期間將暫停開放中央主步道、木平台、橋面等區域，相關工程尚在規畫設計中，封閉區域將於施工前於風管處官網公告。

風管處預計於7至10月推出廣受遊客喜愛的慈湖水岸音樂會規劃系列日、夜間活動，屆時全新打造的慈湖夜間景觀照明工程將同步啟用，期能持續帶動慈湖地區夜間觀光發展，並以更多元的活動形態展現慈湖的美景與活力。

桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕。（記者李容萍攝）

桃市府風管處在前慈湖水域區舉辦為期半年的水舞展演，今晚圓滿閉幕後，水舞相關設施將會配合撤場 。（記者李容萍攝）

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