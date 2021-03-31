打造魔幻城堡遊樂園 桃園兒童藝術節4/2登場

「桃園兒童藝術節」將於4月2至5日在桃園區風禾公園舉行，現場將打造成「魔幻城堡遊樂園」。（記者謝武雄攝）

2021/03/31 16:47

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合4月4日兒童節到來，首屆「桃園兒童藝術節」將於4月2至5日在桃園區風禾公園舉行，現場將打造成「魔幻城堡遊樂園」，還有街頭藝人表演、兒童劇場、互動闖關、兒童文創市集等；其中「魔幻城堡秘密」以「沉浸劇場」方式進行，邀請親子找出5個散落各地魔法石，幫忙「魔幻城堡」王子解開咒語，好玩又有趣。

文化局今在文化局前廣場舉行桃園兒童藝術節記者會，由副市長高安邦主持，會中也邀請「魔幻城堡秘密」演員們現場演出精彩片段；高安邦表示，首屆「桃園兒童藝術節」將在風禾公園打造一座「魔幻城堡遊樂園」，突破傳統舞台演出形式，融入「沉浸劇場」及「環境劇場」概念，搭配公園環境營造「魔幻城堡」與「動物森林」的氛圍，內容精彩可期，也歡迎親子們利用清明節4天連假來風禾公園體驗魔法的魅力。

文化局長莊秀美說，活動期間每日還有9組街頭藝人從下午1到4點輪番演出，內容包括陶笛、魔術、非洲笛、雜耍等；「童樂文創市集」則提供每天10攤、集結創意工藝、視覺藝術的攤位，提供兒童手作與美術DIY，適合任何年齡層的大小朋友前來體驗。

另主辦單位也延伸故事情節設計5組闖關遊戲，包含「越野汽車尋寶隊」、「魔幻城音感棋盤」、「童話誠實大魔鏡」、「綠野仙蹤單車遊」、「森林天空偵查員」，每項活動鼓勵兒童手腦並用，親子也能一同協力闖關，例如「越野汽車尋寶隊」是講述魔幻城堡發生大饑荒，尋寶隊要破關尋找糧食；相關活動訊息可洽桃園兒童藝術節官網查詢。

另兒童節當日在八德大湳森林公園、兒童美術館，蘆竹南崁兒童藝術村、中壢壢小故事森林都推出各種活動，讓親子同樂。

市府文化局舉行「桃園兒童藝術節」記者會，現場安排「魔幻城堡秘密」演員演出精彩片段。（記者謝武雄攝）

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