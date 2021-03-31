為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    打造魔幻城堡遊樂園 桃園兒童藝術節4/2登場

    「桃園兒童藝術節」將於4月2至5日在桃園區風禾公園舉行，現場將打造成「魔幻城堡遊樂園」。（記者謝武雄攝）

    「桃園兒童藝術節」將於4月2至5日在桃園區風禾公園舉行，現場將打造成「魔幻城堡遊樂園」。（記者謝武雄攝）

    2021/03/31 16:47

    〔記者謝武雄／桃園報導〕配合4月4日兒童節到來，首屆「桃園兒童藝術節」將於4月2至5日在桃園區風禾公園舉行，現場將打造成「魔幻城堡遊樂園」，還有街頭藝人表演、兒童劇場、互動闖關、兒童文創市集等；其中「魔幻城堡秘密」以「沉浸劇場」方式進行，邀請親子找出5個散落各地魔法石，幫忙「魔幻城堡」王子解開咒語，好玩又有趣。

    文化局今在文化局前廣場舉行桃園兒童藝術節記者會，由副市長高安邦主持，會中也邀請「魔幻城堡秘密」演員們現場演出精彩片段；高安邦表示，首屆「桃園兒童藝術節」將在風禾公園打造一座「魔幻城堡遊樂園」，突破傳統舞台演出形式，融入「沉浸劇場」及「環境劇場」概念，搭配公園環境營造「魔幻城堡」與「動物森林」的氛圍，內容精彩可期，也歡迎親子們利用清明節4天連假來風禾公園體驗魔法的魅力。

    文化局長莊秀美說，活動期間每日還有9組街頭藝人從下午1到4點輪番演出，內容包括陶笛、魔術、非洲笛、雜耍等；「童樂文創市集」則提供每天10攤、集結創意工藝、視覺藝術的攤位，提供兒童手作與美術DIY，適合任何年齡層的大小朋友前來體驗。

    另主辦單位也延伸故事情節設計5組闖關遊戲，包含「越野汽車尋寶隊」、「魔幻城音感棋盤」、「童話誠實大魔鏡」、「綠野仙蹤單車遊」、「森林天空偵查員」，每項活動鼓勵兒童手腦並用，親子也能一同協力闖關，例如「越野汽車尋寶隊」是講述魔幻城堡發生大饑荒，尋寶隊要破關尋找糧食；相關活動訊息可洽桃園兒童藝術節官網查詢。

    另兒童節當日在八德大湳森林公園、兒童美術館，蘆竹南崁兒童藝術村、中壢壢小故事森林都推出各種活動，讓親子同樂。

    市府文化局舉行「桃園兒童藝術節」記者會，現場安排「魔幻城堡秘密」演員演出精彩片段。（記者謝武雄攝）

    市府文化局舉行「桃園兒童藝術節」記者會，現場安排「魔幻城堡秘密」演員演出精彩片段。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為新竹市兒藝節暖身 「舞鈴劇場」扯鈴特技打頭陣驚豔
    2021/03/20 21:29

    為新竹市兒藝節暖身 「舞鈴劇場」扯鈴特技打頭陣驚豔
    給孩子的兒童節大禮！竹市周周有活動
    2021/03/16 14:13

    給孩子的兒童節大禮！竹市周周有活動

    「錢」進美國科技股
    獨家》竹市兒童藝術節今年恢復舉辦 移師新竹左岸戶外大草原
    2021/03/03 15:15

    獨家》竹市兒童藝術節今年恢復舉辦 移師新竹左岸戶外大草原
    新北兒藝節「玩美島」壓軸登場 侯友宜帶小朋友蓋美術館
    2020/08/08 18:39

    新北兒藝節「玩美島」壓軸登場 侯友宜帶小朋友蓋美術館

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    桃園市今日熱門
    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談
    2021/03/24 21:38

    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談

    又是酒駕！男犁田撞路邊車尾送醫不治 酒測值達1.25
    2021/03/24 17:53

    又是酒駕！男犁田撞路邊車尾送醫不治 酒測值達1.25

    迎接桃園彩芋季 快閃舞蹈、彩繪「海芋槳」將現蹤
    2021/03/24 20:55

    迎接桃園彩芋季 快閃舞蹈、彩繪「海芋槳」將現蹤

    桃市表揚851名模範兒童 10位亮點學生允文允武
    2021/03/24 19:36

    桃市表揚851名模範兒童 10位亮點學生允文允武

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播