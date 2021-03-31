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    首頁　>　桃園市

    桃園38人負責13區12.2萬棵路樹 議員：凸顯巡樹人力短缺

    平鎮區上週發生2起路樹倒塌事件，經查是扎根環境不佳，凸顯巡樹人力不足等問題。（記者許倬勛攝）

    平鎮區上週發生2起路樹倒塌事件，經查是扎根環境不佳，凸顯巡樹人力不足等問題。（記者許倬勛攝）

    2021/03/31 16:55

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市公園以外有12萬2千餘棵路樹，分別由各公所或工務局管轄，發包廠商巡查、養護，但13個行政區僅由38人負責，人手嚴重不足，常變成「走馬看樹」的窘況。對此，市府景觀工程科表示，未來將考慮擴大標案內容、增派巡樹人員，降低風險。

    景觀工程科長徐銘志表示，桃園的行道樹多，目前採取每2週1次的定期巡檢，巡樹人員還得負責雜枝、修剪等工作，為避免過度修剪，也請專家、學者訂定修剪樹木相關SOP，但巡樹人員確實不足，擬開會檢討增設人手，保障民眾安全及景觀美化。

    平鎮區鎮興里上週發生2起樹倒事件，鎮興里長黃志杰說，巡樹人力短缺，大多時候是「走馬看樹」，很難在樹木患病初期發現問題。

    「通盤考量才能防微杜漸」市議員楊家俍調閱資料發現，路樹維護多是以勞務採購方式發包園藝廠商，但各公所過往偏好「價低者得」，舉例來說，一年800萬元的招標案砍到剩半價的情況時有所聞，廠商削價競爭，自然也影響巡樹的品質及效益。

    楊家俍建議可採取擴大聯合招標方式，鄰近公所共同遴選優質廠商，必須要求團隊具備樹醫、病蟲害防治專家，把錢花在刀口上才是解決之道，並設法改善全市路樹的扎根環境，不要再以「價低者得」的條件決標，如此才能永續經營，籲市府進行全盤健檢。

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