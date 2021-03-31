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    首頁　>　桃園市

    桃園客家事務局長懸缺半年 黃傅淑香宣誓就職

    桃園市長鄭文燦主持客家事務局長黃傅淑香佈達儀式。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦主持客家事務局長黃傅淑香佈達儀式。（記者謝武雄攝）

    2021/03/31 12:18

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今日於市政會議，主持新任客家事務局長黃傅淑香就職佈達儀式，據悉，客家事務局長職務已經懸缺半年多，鄭文燦多次詢問黃傅淑香（原市府顧問）意願，但都被黃傅淑香以選舉為由婉拒，如今黃傅淑香的兒子將代母出征，黃傅才同意接下局長位置。

    鄭文燦表示，桃園是客家的第一庄，擁有高達90萬客家人口，依客家委員會的標準，13個行政區中有8個行政區被列為客家文化重點發展區，而黃傅淑香在客家區深耕多年，熟稔客家事務，期勉黃傅淑香打造桃園成為客家亮點城市。

    據悉，原客家事務局長何明光升任副祕書長後仍代理局長職務，直到去年9月調農委會參事，10月1日兼任農委會農田水利署桃園農田水利管理處長職務，並由副局長戴興達代理局長至今。

    只是戴興達工程出身，議會生態並不熟捻，去年底議會審查客家事務局今年預算時，補助客家文化基金會1000萬元被刪除通過，民進黨議員竟然沒有保留發言權，導致二、三讀也無法翻案，今年世界客家博覽會3億元墊付款案，也逼得鄭文燦親上火線說明才通過預算；而黃傅淑香曾經擔任2屆議員，也曾經擔任黨團總召，與三黨議員互動都很密切，現階段對鄭文燦而言是最適任的客家事務局長。

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