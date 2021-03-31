變態老師營造「母親形象」 爆逼女學生虐愛已知最少3人受害

警方於本月26日已逮捕女老師特耶達，她將面臨性侵、性虐待兒童等多項罪嫌。（圖擷取自「Sumner Bennett@diamondlass99」推特）

2021/03/31 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女老師營造「親切的母親形象」，利用工作之便，涉嫌勾引與性侵至少3位學生，其中最小受害者可能僅11歲；警方於本月26日已逮捕這名女老師，據知，她將面臨性侵、性虐待兒童等多項罪嫌。

美國邁阿密41歲的女老師特耶達（Jeanette Valle-Tejeda），就任於邁阿密戴德縣學校體系（Miami-Dade County school system）超過20年，她曾任教於數間學校，近日首位匿名受害者站出來，指控受到特耶達老師數次性侵害，接連更多受害者鼓起勇氣發聲。

綜合外媒報導，這位女性受害者透露，她於2009年首次遭到特耶達性虐待，當時她就讀亨利·H·弗勒中學（Henry H. Filer）、隨後前往韋斯特蘭海厄利亞高級中學（Westland Hialeah）就讀四年。根據警方調查報告指出，特耶達曾與這名受害者「長達11天同時缺課，兩人還一起洗澡、老師會親吻她」，且特耶達善於對受害者營造出「母親的形象」，並給予經濟上的援助外，還經常讓受害者在自己家中過夜。

綜合外媒報導，警方報告指出，第二位受害者提及特耶達老師曾虐待她長達3年，甚至要求與她「情慾通話」，每次皆要求她刪除通話紀錄。第三位受害者回憶，當時她只有17歲，特耶達老師邀請她一起到餐廳、酒吧用餐，特耶達因為喝醉，她因此並沒有前往老師家而逃過一劫。其他有部分家長抱怨，特耶達於2018年曾邀請學生到家中，竟然提供酒精給孩子。

當地警方以涉嫌虐待、性侵兒童罪名，本月26日（當地時間）已逮捕特耶達；目前警方繼續追查2位可能被性侵的受害者。邁阿密戴德縣學校同日公告，「上個月提出申訴後，該僱員已從學校撤職，邁阿密戴德學校警察局同時展開調查。學區將終止她的工作，並將阻止她在該學校系統中尋求未來的工作」。

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