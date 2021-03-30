擺脫訴訟取回主導權 埔頂污水BOT計畫水資中心開工

桃園市長鄭文燦（左3）等人執鏟出席埔頂污水下水道BOT計畫水資中心開工典禮。（記者李容萍攝）

2021/03/30 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區埔頂污水下水道系統在升格前的縣府時期以BOT（興建、營運、移轉）案推動，曾因地上權爭議陷入長期訴訟泥沼，升格後，市府匡正錯誤，與內政部營建署合作重新招標，讓計畫與訴訟同步進行，2016年重新招商成功，先行進行污水下水道管線工程施作，30日下午在中庄調整池2期土地辦理埔頂污水BOT計畫水資中心開工典禮，將分3期興建，全期日處理量1萬5000噸，第1期工程預計2023年1月完成、日處理量可達7500噸。

桃園市長鄭文燦出席開工典禮表示，升格之際，中壢污水下水道系統及埔頂污水下水道系統BOT案雙雙陷入訴訟泥沼，訴訟結束後，市府決定重新出發。其中中壢污水下水道系統BOT案的地上權塗銷訴訟經法院判決，市府得塗銷地上權，協議補償地上物後成功和解落幕，並於今年1月取得土地交付新特許公司。

埔頂污水下水道系統BOT案總經費68.1億元，工程佔18億元，特許期長達35年，市府重新招商成功，同時避免影響計畫推動，經確認中庄調整池二期工程已無開發需求後，協調水利署北區水資源區同意以換地方式將水資中心設置在中庄調整池二期部分用地，擺脫原水資中心用地地上權訴訟的束縛，成功完成用地及環評變更，去年底將埔頂用地交付予埔頂環保股份有限公司，讓大溪的河東、河西地區皆有污水下水道系統。

鄭文燦提到，新建的埔頂水資中心服務範圍位處大漢溪板新給水廠水源水質保護區，集污範圍涵蓋埔頂都市計畫區及員樹林地區等，針對大漢溪水質加強採二級生物處理及過濾消毒，相信對於中庄調整池、板新給水廠及鳶山堰皆有很大幫助。市府基於水質保護，在大漢溪流域興建許多水資源回收中心、人工濕地及礫間帶，未來尚有觀音新屋系統、山仔頂龍潭污水下水道系統待推動，以保障桃園、新北居民的用水品質。

營建署副署長陳繼鳴也說，水污染常是經濟繁榮衍生的環境問題，污水處理能力更是評定一個國家進步的象徵，儘管污水下水道是看不見的工程，在市府團隊的努力下，桃園污水下水道在短短6年間，接管率從不到5％持續成長，朝向50％接管率邁進；桃園境內的石門水庫是北部地區重要的水資源，桃園承擔水資源管理的重責，埔頂污水BOT計畫剛起步，尚有34公里的公共管線、1萬777名用戶須完成接管，有賴大家共同努力。

桃園市長鄭文燦（中）表示，埔頂污水BOT計畫水資中心第1期工程預計2023年1月前完成。（記者李容萍攝）

市府水務局陳列埔頂污水BOT計畫水資中心全區完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

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