照顧病母、失智祖母和腦麻妹妹 國三生當選全國自強兒童

桃園市八德國中三年級的黃恩獲桃園家扶中心推薦，當選家扶基金會全國自強兒童。（記者李容萍攝）

2021/03/30 22:09

〔記者李容萍／桃園報導〕就讀桃園市八德國中三年級的黃恩（15歲），從小照顧病榻上的母親、失智祖母與年幼弟妹，父親也因要照顧家人，沒有穩定正職工作，一家6口生活非常艱辛，生活不富裕，樂觀懂事的黃恩主動擔起家務大小事，精進籃球運動技巧，往職業選手的夢想邁進，奮鬥精神獲桃園家扶中心推薦，當選家扶基金會全國自強兒童，全台計有23人獲獎。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，黃恩的母親罹患極重度糖尿病，祖母年邁失智無法自理生活，妹妹也因腦性麻痺肢體不便；為撐起經濟重擔，黃恩父親到工地爭取臨時工工作，年幼的黃恩擔起看照家人責任，協助家裡掃地拖地、洗衣晾衣等大小事。

近幾年，黃恩的母親和祖母相繼過世，黃恩仍堅強的陪伴弟弟、妹妹，也更珍惜與家人相處時光；父親因工作關係搬離家庭，3個孩子委由姑姑照顧，黃恩每晚透過電話與父親聯繫。

喜愛奔馳在運動場的黃恩，國小時期即加入田徑隊，因著對籃球的熱愛，又於國中考進籃球校隊，曾代表學校參與桃園市市長盃籃球錦標賽等校際比賽，也曾在桃園市運動大會國中小田徑代表隊選拔賽第3名；因家庭經濟因素，黃恩為了一圓自己的夢想仍努力精進籃球技巧，現階段期待能考上體育班，繼續在球場發光發熱。

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