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    首頁　>　桃園市

    麵快吃完才發現有大鐵鉤 他PO網公審 老闆娘留言狠打臉

    桃園楊梅一名網友指控，日前點了外送牛肉麵大快朵頤，沒想到吃快見底時才發現碗裡竟有一個「S型鐵鉤」，氣得PO網公審並提醒網友們要「注意」這家店，（圖擷取自臉書「我是楊梅人」）

    桃園楊梅一名網友指控，日前點了外送牛肉麵大快朵頤，沒想到吃快見底時才發現碗裡竟有一個「S型鐵鉤」，氣得PO網公審並提醒網友們要「注意」這家店，（圖擷取自臉書「我是楊梅人」）

    2021/03/30 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕怪怪的！桃園楊梅一名網友指控，日前點了外送牛肉麵大快朵頤，沒想到吃快見底時才發現碗裡竟有一個「S型鐵鉤」，氣得PO網公審並提醒網友們要「注意」這家店，沒想到釣出店家老闆娘留言打臉，直指店內根本沒有該款鐵鉤，網友也紛紛質疑原PO根本是自導自演。

    一名吳姓網友在臉書公開社團「我是楊梅人」PO文指稱，他28日透過外送平台訂購一碗連鎖店家的牛肉麵，沒想到「牛肉麵快吃完發現裡面竟然有鐵鉤」，他不滿店家要求他將鐵鉤送來店裡、退1碗麵錢120元，氣得直呼「店家處理方式離譜至極。」還提醒當地民眾「多多注意」。

    文章PO出後也釣出被指控的業者留言回應，店家老闆娘不滿地說，「現在沒有任何證據，就說是我們店家的大鈎子，我決定採取法律途徑處理！」老闆娘說明，自己的店裡面根本沒有那種鐵鉤，對方當下拿到退款還說「就退這樣喔」，還宣稱要在網路上公開相關照片，「看我是否會多補償他們」。

    老闆娘怒批原PO，「分明就是要訛詐我們店家，所以我絕對不要再讓別家受害，大家都是為了生活做小生意，何必要毀店家辛苦經營的商譽！」許多網友也點出疑點，「吃麵怎麼會撈不到這勾，又不是小頭髮」、「夾麵撈湯的時候不會ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ叫？快吃完才發現？」、「我還以為是鐵絲，結果是鐵鉤，吃的時候沒發現也太扯」、「這麼大的鐵鉤快要吃完才發現鐵鉤不大合理」。

    也有人認為，鉤子外型像是外送員背包常使用的鉤子，猜測可能是外送員不慎掉入的。原PO事後似乎發現風向不對，目前已關閉這則貼文的回應功能。

    店家老闆娘留言打臉，直指店內根本沒有該款鐵鉤，網友也紛紛質疑原PO根本是自導自演。（圖擷取自臉書「我是楊梅人」）

    店家老闆娘留言打臉，直指店內根本沒有該款鐵鉤，網友也紛紛質疑原PO根本是自導自演。（圖擷取自臉書「我是楊梅人」）

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