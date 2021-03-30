美9議員聯名力挺桃園機場境外通關 鄭文燦：有助台美關係

桃園市長鄭文燦4年前大力促成桃園—加州安大略的直航新航線，鞏固桃園國際機場交通樞紐地位，當時美國聖貝納迪諾郡郡監督克特哈格曼（左）一同搭乘回航班機訪台。（記者陳恩惠翻攝）

2021/03/30 21:31

［記者陳恩惠／桃園報導］美國7位共和黨、2位民主黨國會議員日前向拜登政府提公開信，在桃園國際機場推動簡化台灣入境美國措施，成為前站查驗基地，美國海關及邊境保衛局（CPB）發言人26日說明正在評估此案；桃園市長鄭文燦今天表示，近年台美合作廣泛，包括印太合作、自由民主、科技、教育、文化至防疫衛生合作等面向都有很大進展，若桃園國際機場能夠順利設置美國前站查驗點，將有助台美關係朝向更全面化發展，穩健前進。

他表示，桃園國際機場設有許多台美直飛航班，4年前他已成功推動桃園—加州安大略的直航新航線，在395天內完成所有準備，對於前站查驗計畫充滿信心，從中央到地方，我國政府對此計畫都是極力促成、做好準備。

他說，桃園將持續與外交部合作，推動桃園國際機場成為亞太地區加入美國境外前站查驗（pre-clearance）機制的第一座機場。他說，亞太地區飛往美國的旅客，可以桃園為起點，便捷地在此完成通關，促進台美人民更緊密、互信的交流及商業機會。

鄭文燦說，很高興見到9名國會議員本月25日以公開信訴求拜登政府，認同台灣是美國前站查驗基地的絕佳選項，並正式向拜登政府提案於桃園國際機場設置前站查驗設施，讓美台之間通行更加便利，也更加強化台美關係的重要性。

他提到，桃園國際機場第三航廈土建工程已於本月順利發包，完工後服務旅客年容量增加為4500萬人次，機場總運量將達到7700萬人次，不僅帶動桃園國際機場再成長，作為東南亞赴美轉機中樞站將更為稱職。

美國兩黨共9議員日前一起聯名力挺桃園機場成亞太首例境外通關站。（記者陳恩惠翻攝）

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