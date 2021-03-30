為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    美9議員聯名力挺桃園機場境外通關 鄭文燦：有助台美關係

    桃園市長鄭文燦4年前大力促成桃園—加州安大略的直航新航線，鞏固桃園國際機場交通樞紐地位，當時美國聖貝納迪諾郡郡監督克特哈格曼（左）一同搭乘回航班機訪台。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市長鄭文燦4年前大力促成桃園—加州安大略的直航新航線，鞏固桃園國際機場交通樞紐地位，當時美國聖貝納迪諾郡郡監督克特哈格曼（左）一同搭乘回航班機訪台。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/03/30 21:31

    ［記者陳恩惠／桃園報導］美國7位共和黨、2位民主黨國會議員日前向拜登政府提公開信，在桃園國際機場推動簡化台灣入境美國措施，成為前站查驗基地，美國海關及邊境保衛局（CPB）發言人26日說明正在評估此案；桃園市長鄭文燦今天表示，近年台美合作廣泛，包括印太合作、自由民主、科技、教育、文化至防疫衛生合作等面向都有很大進展，若桃園國際機場能夠順利設置美國前站查驗點，將有助台美關係朝向更全面化發展，穩健前進。

    他表示，桃園國際機場設有許多台美直飛航班，4年前他已成功推動桃園—加州安大略的直航新航線，在395天內完成所有準備，對於前站查驗計畫充滿信心，從中央到地方，我國政府對此計畫都是極力促成、做好準備。

    他說，桃園將持續與外交部合作，推動桃園國際機場成為亞太地區加入美國境外前站查驗（pre-clearance）機制的第一座機場。他說，亞太地區飛往美國的旅客，可以桃園為起點，便捷地在此完成通關，促進台美人民更緊密、互信的交流及商業機會。

    鄭文燦說，很高興見到9名國會議員本月25日以公開信訴求拜登政府，認同台灣是美國前站查驗基地的絕佳選項，並正式向拜登政府提案於桃園國際機場設置前站查驗設施，讓美台之間通行更加便利，也更加強化台美關係的重要性。

    他提到，桃園國際機場第三航廈土建工程已於本月順利發包，完工後服務旅客年容量增加為4500萬人次，機場總運量將達到7700萬人次，不僅帶動桃園國際機場再成長，作為東南亞赴美轉機中樞站將更為稱職。

    美國兩黨共9議員日前一起聯名力挺桃園機場成亞太首例境外通關站。（記者陳恩惠翻攝）

    美國兩黨共9議員日前一起聯名力挺桃園機場成亞太首例境外通關站。（記者陳恩惠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》美兩黨議員聯名 力挺桃園機場成亞太首例境外通關站
    2021/03/30 21:45

    獨家》美兩黨議員聯名 力挺桃園機場成亞太首例境外通關站
    桃市府加碼補助拚疫後觀光 機場業者搶搭桃園旅遊熱潮推促銷
    2021/03/23 17:07

    桃市府加碼補助拚疫後觀光 機場業者搶搭桃園旅遊熱潮推促銷

    2021房市話題升溫　大台中熱度不減
    桃機初二出入境旅客僅317人次 創開站新低
    2021/02/13 20:04

    桃機初二出入境旅客僅317人次 創開站新低
    桃機三航廈招標案重新檢視配分 林國顯：完工期最短延遲2到3個月
    2021/01/26 12:04

    桃機三航廈招標案重新檢視配分 林國顯：完工期最短延遲2到3個月

    Open Studio數位影音新勢力
    台灣可望成美國境外通關亞太首例 外交部：美方正審核桃機申請案
    2020/12/23 10:27

    台灣可望成美國境外通關亞太首例 外交部：美方正審核桃機申請案
    桃機未來20年投入逾5099億 估創兆元產值
    2020/09/23 18:30

    桃機未來20年投入逾5099億 估創兆元產值
    桃園市今日熱門
    啦啦隊9正妹力扛鄭文燦 網笑瘋：樂天女孩「最沉重」的一天
    2021/03/24 00:27

    啦啦隊9正妹力扛鄭文燦 網笑瘋：樂天女孩「最沉重」的一天 影片

    扛鄭文燦9樂天女孩她最吃力？球迷︰11號很辛苦、請球團加薪
    2021/03/24 11:55

    扛鄭文燦9樂天女孩她最吃力？球迷︰11號很辛苦、請球團加薪 影片

    查詢停車暴露個資 交通局︰將修改程式
    2021/03/24 05:30

    查詢停車暴露個資 交通局︰將修改程式

    北水局大草坪流蘇開了 花期到4月
    2021/03/24 05:30

    北水局大草坪流蘇開了 花期到4月

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播