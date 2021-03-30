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    首頁　>　桃園市

    獨家》美兩黨議員聯名 力挺桃園機場成亞太首例境外通關站

    桃園機場去年9月向美國海關及邊境保衛局（CBP）申請「境外通關」，美國兩黨9位參、眾議員27日聯名致函CBP資深官員米勒表達支持。（資料照，記者姚介修攝）

    桃園機場去年9月向美國海關及邊境保衛局（CBP）申請「境外通關」，美國兩黨9位參、眾議員27日聯名致函CBP資深官員米勒表達支持。（資料照，記者姚介修攝）

    2021/03/30 21:45

    首次上稿 17:27
    更新時間 21:45（新增外交部回應）

    〔記者呂伊萱／台北報導〕桃園機場去年9月向美國海關及邊境保衛局（CBP）申請「境外通關」，審核至今未有進度。美國兩黨9位參、眾議員27日聯名致函CBP資深官員米勒（Troy Miller），表達支持桃園機場成為前站查驗基地，他們認為，此案將能促使台美雙方互訪更加便利，也能強化雙邊關係。桃園市長鄭文燦今對此表示，台灣做好準備，他將全力支持促成，帶動台美關係持續前進。

    9位美國國會參眾議員於美東時間25日聯名致函米勒。信中指出，他們支持在公衛條件允許下，在台灣桃園國際機場建立美國境外通關設施，這樣的設施將使美台間旅行更便利，並加強美台關係的重要性。

    信函表示，美國國會已為境外通關設施提供資金，因為相信這樣的措施能減輕雙方的差旅費用負擔，除了符合CBP檢驗程序，旅客也能免於排隊擁擠，讓所有出入境旅客旅行更輕鬆，隨著防疫階段進展，「我們意識到台灣是下一個境外通關站的絕佳選擇」。

    信中指出，目前美國的境外通關站分布在加拿大、加勒比海、歐洲和中東，但「印太地區是我們經濟未來的關鍵地區」，桃園機場有大量往返美國直飛航班，且是亞洲主要的航空轉運站，台灣是美國第9大貿易夥伴，台灣政府大力支持桃園機場爭取境外通關案，也已提出申請，「我們敦促您充分公正地考慮台灣的申請」。

    聯名議員包括參議員魯比歐（Marco Rubio）、皮特斯（Gary C. Peters）、羅姆尼（Mitt Romney）、康寧（John Cornyn）與殷霍夫（James M. Inhofe），眾議員班克斯（Jim Banks）、凱斯（Ed Case）、金辛格（Adam Kinzinger）與迪馬里（Mario Diaz-Balart）。

    桃園市長鄭文燦對此回應說，近年台美合作廣泛，包括印太合作、自由民主、科技、教育、文化至防疫衛生合作等面向都有很大進展，若桃園國際機場能夠順利設置美國前站查驗點，將有助台美關係朝向更全面化發展，穩健前進。鄭文燦並表示，桃園市將持續與外交部合作，推動桃園國際機場加入美國境外前站查驗機制，成為亞太地區第一座機場

    鄭文燦說，他在三度訪美行程中，已與相關人士談及此計畫，並多次表達支持。他強調，桃園機場為東南亞旅客赴美的轉機站，有很大潛力可發展成為美國的前站查驗基地，縮短入境美國的時間。

    鄭文燦並表達，很高興見到9位美國國會議員共同以公開信訴求拜登政府，認同台灣是美國境外通關站的絕佳選項，也更加強化台美關係的重要性，桃園機場第三航廈土建工程已在今年3月發包，完工後機場總運量將達到7700萬人次，相信作為亞洲赴美中樞站將更稱職，且桃園本身已有許多台美直飛航班，他也曾在395天內完成推動「桃園—加州安大略」的直航新航線，他對境外通關案充滿信心，「從中央到地方，台灣政府對於此計畫都是極力促成、做好準備。」

    外交部發言人歐江安今晚回應表示，該案目前由美國CBP進行審核中，外交部與美方相關單位間溝通管道暢通，將密切掌握我方申請案的進展，積極推動桃園國際機場加入此計畫。

    台美正溝通處理桃園機場加入美國境外通關案，若此案申請通過，桃園機場將是美國在亞太地區第一個境外通關點。（美議員信函文件）

    台美正溝通處理桃園機場加入美國境外通關案，若此案申請通過，桃園機場將是美國在亞太地區第一個境外通關點。（美議員信函文件）

    台美正溝通處理桃園機場加入美國境外通關案，若此案申請通過，桃園機場將是美國在亞太地區第一個境外通關點。（美議員信函文件）

    台美正溝通處理桃園機場加入美國境外通關案，若此案申請通過，桃園機場將是美國在亞太地區第一個境外通關點。（美議員信函文件）

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