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    首頁　>　桃園市

    掃墓+出遊 大溪警分局公布清明連假易塞和替代道路

    桃園市大溪區每逢清明掃墓周邊道路車流明顯增加。（記者李容萍攝）

    桃園市大溪區每逢清明掃墓周邊道路車流明顯增加。（記者李容萍攝）

    2021/03/29 22:29

    〔記者李容萍／桃園報導〕清明連假期間，桃園市大溪警分局轄區的大溪老街、復興角板山是遊客熱門景點，和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等每逢清明祭祖掃墓，周邊道路車流明顯增加，大溪警分局除提醒國道3號大溪交流道南下匝道管制時段於4月2日6時至12時實施高乘載管制，列出易塞路段和建議替代道路供民眾參考，同時加派警力於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾配合執勤員警的疏導，以維交通秩序與順暢。

    大溪警方針對佛光山寶塔寺及和平禪寺掃墓車流，警方於台7線沿線調派警力引導車輛由復興路一段23巷、145巷及桃58線等3處路口進入，沿線廟方有派工作人員並設指示標誌。

    易壅塞路段：國道3號大溪交流道，介壽、員林路圓環，武嶺橋西端，五岔路口，桃59-1線、台4線，台7線、台7乙線路口；復興區台7線下山建議替代道路：往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區；大溪市區建議替代道路：往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往桃園方向遊客建議由中華路左轉信義路避免進入市區，並經由大鶯路接桃56線往八德區、桃園區或直行往新北市鶯歌區。

    另外，大溪老街停車位有限，建議民眾將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；至於掃墓車潮大溪區公所清明連假有規劃接駁專車，路線由大溪橋頭停車場→觀音寺→慈湖路（新街尾）→復興路→第一公墓（沿線公車站牌處停靠），原線返回。

    大溪警方針對佛光山寶塔寺及和平禪寺掃墓車流，調派警力引導車輛。（記者李容萍攝）

    大溪警方針對佛光山寶塔寺及和平禪寺掃墓車流，調派警力引導車輛。（記者李容萍攝）

    大溪警分局於清明連假期間將加派警力於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾配合執勤員警的疏導。 （記者李容萍翻攝）

    大溪警分局於清明連假期間將加派警力於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾配合執勤員警的疏導。 （記者李容萍翻攝）

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