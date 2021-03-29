掃墓+出遊 大溪警分局公布清明連假易塞和替代道路
〔記者李容萍／桃園報導〕清明連假期間，桃園市大溪警分局轄區的大溪老街、復興角板山是遊客熱門景點，和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等每逢清明祭祖掃墓，周邊道路車流明顯增加，大溪警分局除提醒國道3號大溪交流道南下匝道管制時段於4月2日6時至12時實施高乘載管制，列出易塞路段和建議替代道路供民眾參考，同時加派警力於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾配合執勤員警的疏導，以維交通秩序與順暢。
大溪警方針對佛光山寶塔寺及和平禪寺掃墓車流，警方於台7線沿線調派警力引導車輛由復興路一段23巷、145巷及桃58線等3處路口進入，沿線廟方有派工作人員並設指示標誌。
易壅塞路段：國道3號大溪交流道，介壽、員林路圓環，武嶺橋西端，五岔路口，桃59-1線、台4線，台7線、台7乙線路口；復興區台7線下山建議替代道路：往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區；大溪市區建議替代道路：往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往桃園方向遊客建議由中華路左轉信義路避免進入市區，並經由大鶯路接桃56線往八德區、桃園區或直行往新北市鶯歌區。
另外，大溪老街停車位有限，建議民眾將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；至於掃墓車潮大溪區公所清明連假有規劃接駁專車，路線由大溪橋頭停車場→觀音寺→慈湖路（新街尾）→復興路→第一公墓（沿線公車站牌處停靠），原線返回。