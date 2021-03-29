從抓昆蟲到修冷氣 門外漢職場逆襲拚出高薪人生

從抓昆蟲到修冷氣，張沛文參加職訓拚出高薪人生。（記者李容萍攝）

2021/03/29 21:54

〔記者李容萍／桃園報導〕33歲的張沛文熱愛大自然，受到父親啟蒙，大學選填科系時，毅然選擇中興昆蟲系就讀，他原本立定志向朝教學研究的路繼續邁進，卻在博士班的考試中以0.1分的差距飲恨落榜，前途陷入瓶頸，在家人期待下，參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦的「綠能與節能實務班」，跨行學冷凍空調，不僅取得冷凍空調界最難拿到的甲級技術士與高考技師資格，還自行創業成立空調技師事務所，門外漢職場逆襲，拚出高薪人生。

在家人企盼下，張沛文回到父親經營的空調工程公司，但公司的冷凍空調師傅個個經驗老到，而他除了汽機車駕照，一張證照都沒有，為了證明自己，他報名參加冷凍空調的訓練，陸續取得乙、丙級技術士證照，並繼續報考冷凍空調甲級技術士及高考技師。

張沛文表示，為了考照，參加桃竹苗分署開辦的課程，不但能與業師、學員相互交流分享經驗，也有完整訓練場實際操作，結訓後他陸續取得太陽能乙級技術士證，更在落榜6次後，一舉考取冷凍空調甲級技術士及高考技師資格。目前除了成立空調技師事務所，未來希望能將空調資源運用在農業場域上，創造更多商機。張沛文笑說，以前抓蟲抓得再厲害，也得不到稱讚，現在不僅獲得父親的肯定與讚賞，也讓眾人刮目相看。

桃竹苗分署署長賴家仁表示，桃竹苗分署自辦訓練課程提供觀光、創意、資訊、能源、建築、機電、物流、機械職訓課程應有盡有，凡年滿15歲以上具就業意願的失業或待業民眾皆可免費參訓，有意參訓者，可上「台灣就業通」查詢課程及報名，或洽自辦訓練科電話：（03）485-5368分機1640。

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