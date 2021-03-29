宣傳不夠力？桃園市補助達50％ 農民職災保險納保不到3成

行政院農委會2018年開辦農民職災保險，桃市目前投保率僅3成。（記者鄭淑婷翻攝自農委會資料）

2021/03/29 19:31

［記者鄭淑婷／桃園報導］農民職業災害保險從2017年11月1日開辦，桃園市政府拉高補助至50%，農民每月僅需負擔7.5元保費，但推行至今投保率僅不到3成，市議員劉勝全質疑宣傳成效不彰；桃園市農業局長郭承泉表示，已透過農會、產銷班及青農會議等推播訊息，會再加強宣傳。

農民職災保險由中央、地方政府、農民分擔保費，直轄市部分中央、地方政府各補助20%、農民負擔60%，但桃園市政府宣布拉高補助至50%，農民只要負擔30%，等於每月只要負擔7.5元的保費、1年只要90元，提供傷害、身心障礙、喪葬津貼及醫療給付等4項保障。

市議員劉勝全在桃園市農業局工作報告上質詢表示，農民職災保險在門診津貼每日50元、住院津貼每日900元，身心障礙給付最高到60個月，政府有不錯的政策，但執行率卻很低，從2017年到現在還不到3成，這就是宣導不夠、不力，不要只透過農會等單位宣導，市府要有強力的作為。

農業局表示，截至目前桃市參加農民職災保險有1萬4027人，保率為29.85％，全國平均投保率為27.46％，桃市排名全國第5；統計至今年年2月，理賠給付共有142件，包含傷害給付135件、身心障礙給付1件及喪葬津貼6件，理賠金額分別為185萬7454元、42萬8400元及183萬6000元，共計412萬1854元。

農業局表示，農民職災保險主要在實際耕作時發生傷害等意外時給予理賠，可能在舉證上比較有難度而影響投保意願，後續將針對農保人數較多但農民職災保投保率偏低農會，按月輔導其篩選潛保險對象，並透過農事、推廣及供銷系統邀保。

農業局表示，為增加投保率，中央從今年6月1日起增加傷害給付投保項目並調高補助保費及理賠金額，另將具農業生產技術能力且未參加軍公教勞等保險者，納入投保對象。

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