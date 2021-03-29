全國停灌7.5萬公頃 陳吉仲：桃園抗旱仍持續供灌是成功案例

去年無颱風入台挹注降雨，石門水庫超前部署，現今水位與去年10月相當。（記者李容萍攝）

2021/03/29 18:57

［記者李容萍／桃園報導］水情吃緊！全台農田停灌面積約7.5萬公頃，農委會主委陳吉仲今（29）日出席在桃園市石門水庫舉辦的聯合抗旱會議表示，桃園一期稻作停灌，可提供超過1億公噸的水給其他民生使用，今年桃三灌區3月底前所有1期作仍能完成整田插秧，要感謝市長鄭文燦協助，採用埤塘、河川水源、石門水庫供灌，甚至調用抽水機協助供灌，讓近7200公頃農田可以如期耕作，肯定桃園經驗是抗旱期間仍持續供灌成功案例。

陳吉仲表示，水資源屬於公共財，農委會以全國最高利益角度，研擬水資源調度政策，也會確保農民的收益和權利。感謝中央各部會與桃市府超前部署，自去年開始討論旱災對各層面的影響，甚至模擬今年4月至5月春雨、5月至6月梅雨及7月至9月颱風季，若沒帶來充沛雨量的抗旱應變措施。

陳吉仲說，全國停灌超過7萬5千多公頃的面積，主要是因為去年年底就和經濟部了解今年是反聖嬰年，降雨量會減少，即使全部的水都給農民使用，還是無法完成耕作，所以農業部門站在農民收入的角度做了這樣的決定，以支撐全國水資源做有效的調度，至於沒有停灌的部分，農委會全力啟用河川用水，確保所有生產無虞，減少可能的糧食安全虞慮。

經濟部長王美花也說，去年無颱風入台挹注降雨，經濟部去年7月就啓動抗旱應變機制，至今石門水庫水位與去年10月9日會同鄭文燦視察相當，經濟部要特別感謝桃園市政府及農委會等相關機關充分合作抗旱，推動開放水資源回收中心、埤塘及備用水井等水源，水車與抽水機支援並實施抗旱演練及節水宣導等措施，不僅使公共用水供應穏定，也讓今年桃三灌區一期作即將完成整田插秧，抗旱成果應值大家觀摩學習。

全國停灌約7萬5千公頃，陳吉仲肯定桃園經驗是抗旱期間仍持續供灌成功案。（記者李容萍攝）

全國停灌約7萬5千公頃，王美花（左）、陳吉仲（右）肯定桃園市長鄭文燦（中）所帶領的桃園經驗是抗旱期間仍持續供灌成功案。（記者李容萍攝）

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