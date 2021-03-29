桃市年送11萬株免費苗木 挨批太小種不活

桃市年送11萬株免費苗木，但民眾質疑苗木送出時太小，栽種存活率不高。（桃市府農業局提供）

2021/03/29 14:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龜山、石門、八德苗圃，每年送出11萬株免費苗木，挨批送出時太小、枝幹太細種不活，連帶影響民眾領取意願，市府農業局工作報告時，多位議員質疑浪費公帑，要求檢討苗木採購及發放作業；農業局表示，會將意見納入明年苗木採購，根據追蹤，苗木存活率有8成。

免費苗木「存活率」引發多位議員質疑，議員黃婉如、林俐玲表示，社區有綠美化需求時，她常建議可到苗圃領取苗木，民眾卻向她抱怨，領到的苗木都太小、枝幹太細，栽種存活率不高，甚至風一吹就倒，就算是免費的也不想領。

葉明月表示，免費苗木每年發放30多種，應該改變發放方式，今年選定10多種、明年發其他種類，集中將少類的苗木照顧茁壯再發送，否則死亡率高，政策美意打折也浪費公帑；黃家齊表示，農業局除了指導栽種，對於學校等教育場所，也可結合整體的生態教育。

農業局免費苗木提市民、社區、團體免費申請，農業局回應，考量採購及民眾照顧成本，小苗會比大一點的樹苗都要低，載運也相對便利，灌木類3吋盆會等樹苗長到15公分、喬木30公分才發送。

農業局表示，栽種存活率與民眾栽種及照護有很大的關連，根據追蹤存活約8成，今年分送時搭配分送種植指南，並評估申請的環境是否適合，例如沿海可能不適合栽種櫻花等，以提升植栽的存活。

農業局表示，目前3大苗圃的照顧及苗木，每年經費近600萬元，後續會檢討苗木採購，挑選部分樹種做試辦，採購大一點的樹苗並觀察後續反應。

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