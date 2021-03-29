陳吉仲：盼本週會見藻礁公投聯盟 所提方案可滿足環團期待

對於與珍愛藻礁公投聯盟領銜人的會面，陳吉仲表示期待這個禮拜成行。（記者李容萍攝）

2021/03/29 14:05

［記者李容萍／桃園報導］藻礁公投連署突破70萬，環團能否順利與政府協商，備受矚目。珍愛藻礁公投聯盟領銜人潘忠政昨表示，經集體決策，已同意農委會主委陳吉仲的溝通邀約，雙方會擇期見面。陳吉仲今日在桃園受訪表示，很希望這個禮拜就可以跟潘忠政及藻礁公投推動聯盟的朋友見面，討論相關議題；政府也希望可以提出方案，滿足所有環團的期待。

被問及潘忠政認為中油指三接現址興建沒有替代方案很不負責任一事，陳吉仲說，大家都非常關心藻礁議題，不管公投有過或沒過，大家都期待在環境永續議題可以找到雙贏方案，而不是讓保護藻礁跟減煤燃氣的議題兩方對撞；政府期待透過這樣的對話，可以找出既能非核減煤降空汙，也能保護藻礁的方案。

至於有無把握說服環團？陳吉仲說，在全國還有各縣市的環團非常多，每個環團的目標都不一樣，有些針對濕地、有些針對生態、有些針對鳥類、有些針對藻礁、有些針對空汙、有些針對水資源的維護等，不同的環團有不同的目標，政府期待提出來的方案可以滿足大多數環團朋友的期待，政府責無旁貸一定要提出來這樣的一個方案，行政院長蘇貞昌也希望可以擴大保護整個桃園的藻礁，投入更多經費，這些都會全力跟環團溝通。

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