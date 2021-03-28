30萬教你政治、企業智慧！ 桃園市議員收到信臉上「三條線」

桃園市議員楊家俍收到來自高雄的幸運信，寄件人稱只要匯款30萬即可傳授增加智慧秘訣。（楊家俍提供）

2021/03/28 23:27

［記者李容萍／桃園報導］民進黨桃園市議員彭俊豪、楊家俍近日都收到「幸運信」，2人把信件拆開發現是1張電腦列印出的信後PO文臉書粉專，發現寄件人同為一名自稱高雄市民的藍姓市民所寄，對方聲稱願意教增強政治智慧和企業家智慧的方法，但必須先匯30萬元到他帳戶，一收到錢就會立刻傳授方法，但不可反悔要求退費，也不可傳授他人，否則就要提告侵害智慧財產權；彭俊豪收到的信件日期押在2021年4月2日的未來時間，楊家俍則是一次收到2封，讓他自嘲要付60萬元才能得到智慧。

「原來智慧真的很貴！」彭俊豪今日受訪表示，在桃園市議會信箱收到「幸運信」時一頭霧水，本來以為是陳情書，沒想到竟然是推銷人生智慧的信件，而且文末落款為4月2日未來時間，對方可能沒想到郵差效率絕佳，他還打趣說一直沒有去匯款，是因為「自己的智慧目前還夠用。」

楊家俍則說，有多位市議員都收到「幸運信」，唯獨他一次收到2封，「智慧」一共要價60萬元，他認為，寄信者的行為是否構成詐騙有模糊空間，倒是，自家服務處之前常收到類似傳真，像是有市民陳情自己的頭腦被中情局裝監控雷達，或是百公斤黃金被聯合國凍結，要求匯款幫忙解除後再付2成酬勞等荒謬信件。

雖然2議員都把「幸運信」當成笑話看，警方提醒民眾，如果收到來路不明的信件，要小心求證。畢竟這種詐騙信也可以輕鬆把「政治」兩個字去掉，轉騙一般民眾，警方已主動介入調查，要查明寄件人動機。

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桃園市議員彭俊豪收到來自高雄的幸運信，寄件人稱只要匯款30萬即可傳授增加智慧秘訣。（彭俊豪提供）

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