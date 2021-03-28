為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    30萬教你政治、企業智慧！ 桃園市議員收到信臉上「三條線」

    桃園市議員楊家俍收到來自高雄的幸運信，寄件人稱只要匯款30萬即可傳授增加智慧秘訣。（楊家俍提供）

    桃園市議員楊家俍收到來自高雄的幸運信，寄件人稱只要匯款30萬即可傳授增加智慧秘訣。（楊家俍提供）

    2021/03/28 23:27

    ［記者李容萍／桃園報導］民進黨桃園市議員彭俊豪、楊家俍近日都收到「幸運信」，2人把信件拆開發現是1張電腦列印出的信後PO文臉書粉專，發現寄件人同為一名自稱高雄市民的藍姓市民所寄，對方聲稱願意教增強政治智慧和企業家智慧的方法，但必須先匯30萬元到他帳戶，一收到錢就會立刻傳授方法，但不可反悔要求退費，也不可傳授他人，否則就要提告侵害智慧財產權；彭俊豪收到的信件日期押在2021年4月2日的未來時間，楊家俍則是一次收到2封，讓他自嘲要付60萬元才能得到智慧。

    「原來智慧真的很貴！」彭俊豪今日受訪表示，在桃園市議會信箱收到「幸運信」時一頭霧水，本來以為是陳情書，沒想到竟然是推銷人生智慧的信件，而且文末落款為4月2日未來時間，對方可能沒想到郵差效率絕佳，他還打趣說一直沒有去匯款，是因為「自己的智慧目前還夠用。」

    楊家俍則說，有多位市議員都收到「幸運信」，唯獨他一次收到2封，「智慧」一共要價60萬元，他認為，寄信者的行為是否構成詐騙有模糊空間，倒是，自家服務處之前常收到類似傳真，像是有市民陳情自己的頭腦被中情局裝監控雷達，或是百公斤黃金被聯合國凍結，要求匯款幫忙解除後再付2成酬勞等荒謬信件。

    雖然2議員都把「幸運信」當成笑話看，警方提醒民眾，如果收到來路不明的信件，要小心求證。畢竟這種詐騙信也可以輕鬆把「政治」兩個字去掉，轉騙一般民眾，警方已主動介入調查，要查明寄件人動機。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    桃園市議員彭俊豪收到來自高雄的幸運信，寄件人稱只要匯款30萬即可傳授增加智慧秘訣。（彭俊豪提供）

    桃園市議員彭俊豪收到來自高雄的幸運信，寄件人稱只要匯款30萬即可傳授增加智慧秘訣。（彭俊豪提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    教增強政治智慧要30萬？ 議員接獲無厘頭詐騙信
    2021/03/09 16:00

    教增強政治智慧要30萬？ 議員接獲無厘頭詐騙信
    慰問醫護辛勞 楊家俍媒合業者送飲料雞排
    2021/01/20 17:36

    慰問醫護辛勞 楊家俍媒合業者送飲料雞排

    捷運通車了 「泰鉅捷世匯」擁完好機能
    淹水勘災誰在場？ 網友對照畫面狂酸王浩宇
    2020/06/09 23:26

    淹水勘災誰在場？ 網友對照畫面狂酸王浩宇

    兩指標挑美股基金
    桃園市今日熱門
    「想為台灣做點事」 95歲榮民捐出700萬房產
    2021/03/22 06:04

    「想為台灣做點事」 95歲榮民捐出700萬房產

    《桃園》乾旱 免費山泉取水人潮增
    2021/03/22 05:30

    《桃園》乾旱 免費山泉取水人潮增

    桃園旅宿優惠登錄 首日逾3萬人
    2021/03/22 05:30

    桃園旅宿優惠登錄 首日逾3萬人

    《桃園》95歲榮民報恩 捐700萬房產扶老
    2021/03/22 05:30

    《桃園》95歲榮民報恩 捐700萬房產扶老

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播