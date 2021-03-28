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    首頁　>　桃園市

    鄭文燦力挺18歲公民權青年宣言 賦予完整投票權利

    支持18歲公民權青年宣言，桃園市長鄭文燦（左3）、監察委員葉大華（右2）、台灣青年民主協會理事長張育萌（右1）、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長劉志洋（左2）等人響應。（記者李容萍攝）

    支持18歲公民權青年宣言，桃園市長鄭文燦（左3）、監察委員葉大華（右2）、台灣青年民主協會理事長張育萌（右1）、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長劉志洋（左2）等人響應。（記者李容萍攝）

    2021/03/28 23:06

    〔記者李容萍／桃園報導〕329青年節前夕，桃園市青年諮詢委員會、台灣青年民主協會及台灣少年權益與福利促進聯盟28日發起「18歲公民權」青年宣言聯署運動，期盼透過校園扎根的方式，讓支持投票權下修至18歲的議題在年輕人中形成共識。桃園市長鄭文燦到場力挺表示，他有信心未來2年修憲一定會成功，市府希望能夠陪伴這個青年從公民參與、形成公民意識，進而落實公民權利，也培養公民責任。

    鄭文燦說，憲法與民法是許多基本權利的法源，民法已將成年定義從20歲下修到18歲，將於2023年施行，讓18歲年輕人在工作、生活及學習獲得完整的人格，得以行使自己的權利並負擔起相關的法律或社會責任，但18歲公民權需要修憲，該活動本身不僅是一個很好的公民教育，也可讓台灣的民主不再有年齡歧視，並符合世界上公民權下修的潮流。

    鄭文燦提到，公民權包括投票權及參政權，投票權的修正在政黨間有較大的共識，參政權在政黨間仍有不同意見，無論如何兩者都需要透過成熟的辯論、聆聽年輕人的聲音，與社會產生良性的溝通與對話；過去他在大學時代也推動學生憲章，目的希望透過校園民主及學生自治培養公民意識，現在擔任市長，會全力支持落實18歲公民權，市府除成立青年事務局提供多項設施與活動，並透過培力的夥伴關係，陪伴年輕人共同成長，並成立桃園市青年諮詢委員會，現有39位青年諮詢委員，其中有5位未滿18歲。

    台灣青年民主協會理事長張育萌、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長劉志洋說，民法在1929年制訂，迄今已有90年歷史，當時以20歲以下的年輕人民智未開為由制訂20歲以上為成年，但台灣現代的18歲年輕人不僅充滿豐富的創造力，可以自己組織各項活動，在各項領域也都有傑出的表現，呼籲青年夥伴站出來，完成「投票權」的最後一塊拼圖指日可待。

    監察委員葉大華也說，台灣正面臨人口高齡化、少子化的社會挑戰，年輕世代在成長過程中不一定都能順利地轉型到社會職場，這當中需要國家的全力協助，賦予年輕人參政權利、培養青少年自主自立的能力，讓年輕人肩負起成為一個成熟社會公民的責任。

    桃園市青年諮詢委員會發表「18歲公民權」青年5點宣言，桃園市長鄭文燦簽署響應。（記者李容萍攝）

    桃園市青年諮詢委員會發表「18歲公民權」青年5點宣言，桃園市長鄭文燦簽署響應。（記者李容萍攝）

    桃園青諮演出「成年18！夢想擴大」行動劇。（記者李容萍攝）

    桃園青諮演出「成年18！夢想擴大」行動劇。（記者李容萍攝）

    桃園青諮委員黃大益代表宣讀「18歲公民權」。（記者李容萍攝）

    桃園青諮委員黃大益代表宣讀「18歲公民權」。（記者李容萍攝）

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