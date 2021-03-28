用路人注意！桃園被濃霧籠罩 能見度不足200公尺

桃園市濃霧籠罩，能見度不佳。（記者魏瑾筠攝）

2021/03/28 22:17

首次上稿 21:46

更新時間 22:17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市晚間霧濛濛一片，能見度不佳，讓民眾搞不清是空氣污染還是濃霧籠罩，紛紛相互提醒用路人行車注意。桃園市環境保護局表示，據空氣品質指標監測網顯示，桃園各地空品均呈普通等級，此應為天氣轉熱所導致的起霧，並非空氣污染。

中央氣象局今日晚間9時10分發布濃霧特報，指出今晚至明日台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

桃園市環保局表示，截至晚間9點，桃園各測站的空氣品質指標（AQI）分別為桃園測站75、大園測站為72以及中壢測站71，均為普通等級，空氣品質良好。

不過，桃園市環保局表示，據空氣預報顯示，明天全台西半部空品呈「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康，空品恐轉差，提醒大家出門留意，實際情形仍待明天監測確定。

警方提醒，遇能見度在500公尺以下的大霧或濃霧時，由於能見度不佳，駕駛應立即減速並開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車。

此外，霧中行車也應保持較長跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，且切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，維護行車安全。

桃園濃霧籠罩，能見度不佳。（記者魏瑾筠攝）

桃園市晚間起霧，行車能見度不佳。（記者魏瑾筠翻攝）

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