外派思鄉！他棄商返國從警 勤學有成將派任巡官

在桃市警桃園分局景福派出所任職近9年的警員吳振詩，近期完成警大學業將獲派巡官新職。（記者陳恩惠翻攝）

2021/03/28 22:19

〔記者陳恩惠／桃園報導〕在桃市警桃園分局景福派出所服務8年餘的警員吳振詩，大學畢業後，便以優異的外語與行銷能力進入日商公司，並外派至中國深圳工作多年，12年前思鄉情切，只想返國承歡雙親膝下，經警職同學建議毅然轉行，考取警察特考擔任基層警員，3年前持續努力勤學考上警大研究所，近期順利修業完成，即將派任至市警局巡官，積極上進的勵志過程成為所有同仁典範，分局長邱紹洲和景福警友站長張凱翔等為他舉辦表揚暨歡送會，慶祝新職。

原就讀中原大學企管系的吳振詩，畢業後獲日商公司重用，負責深圳地區產品推廣與展售工作，月薪加駐外津貼至少可領12萬元，薪水雖然比一般上班族高許多，但他並未像其他同事在當地生根，駐外7年間，每3個月返台探親後，只想留下陪伴雙親，於是離職回台覓新職，卻又因駐外資歷，成為留台阻礙。

他說，有次偶遇從警的小學同學，建議何不轉行，於是閉門苦讀警察特考，第2次終於錄取，2012年6月受訓後，順利返鄉服務，在景福所工作期間，日籍老闆多次聯絡、勸他復職，但他已娶妻生子毫不懷念過去空中飛人的生活，同時認為警察工作穩定且具挑戰性，又用勤餘時間研讀法律，前年考取警大法研所並順利結業。

分局長邱紹洲讚揚表示，警察工作多樣且多元，吳振詩平常在工作上認真負責，勤餘時間還能積極進修，努力向上的態度真的是同仁們的表率，期許他在新職務上能持續精進，為社會治安及民眾安全繼續奉獻心力。

桃市警桃園分局景福派出所警員吳振詩（右二），近期完成警察大學法律研究所課業，即將派任巡官，桃園分局長邱紹洲（中）、景福警友站長張凱翔（左二），利用所內每季辦理表揚的機會，贈送紀念品給吳振詩並恭喜他。（記者陳恩惠翻攝）

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