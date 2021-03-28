桃園消防隊八德公墓防災宣導 發送滅火小水袋

桃市消第一大隊大湳、八德及茄苳3分隊，今在大安公墓防災宣導，現場發放小水袋，提醒掃墓祭祖民眾澆熄餘燼再離去。（記者陳恩惠翻攝）

2021/03/28 20:01

〔記者陳恩惠／桃園報導〕清明節將至，不少民眾提前掃墓，消防署統計近期全國已發生上千件墓地雜草火警，八德區內有宵裡及大安2大公墓，桃園市消防局第一救災救護大隊大湳、八德、茄苳3消防分隊今天在大安公墓旁土葬區辦理「清明節防災宣導暨搶救演練活動」，藉由消防宣導讓民眾瞭解防火防災重要，同時在現場發放小水袋，提醒民眾務必澆熄餘燼再離開，因此桃園、龜山及八德轄內近期內墓地火災件數已下降至個位數，宣導成效相當不錯。

大湳分隊長張宏暐說，今年的演練配合區公所及救災空拍機，運用科技工具的即時影像資訊，規劃人車救災動線、水源供應及搶救部屬，達成防災救災的超前部署，以往清明假期常讓消防隊疲於奔命，也造成嚴重空氣汙染，今年各分隊在墓地發放小水袋的措施，不僅提供也當面提醒掃墓祭祖的民眾一定要澆熄餘燼，由近期僅有霄裡公墓曾發生1起墓地火災的數字看來，發放水袋的成效顯然相當良好。

桃市消第一大隊八德區消防分隊於大安公墓聯合舉辦2021年清明節防災宣導暨搶救演練活動，防災宣導有擬真的小小消防員出任務、AED救護教學、住警器推廣暨濃煙模型展示以及最重要的清明宣導站，讓大家現場也收穫滿滿的專業安全知識。

同時考量今年久旱缺水，消防員演習時，手持火把、背負式滅火設備等器具，在不造成火勢擴大的前提下，盡量以減少用水的方式進行滅火行動，活動中特別運用可愛的小小消防車載送水袋至公墓區發放，提醒清明掃墓祭祖的民眾一定要確實撲滅餘燼，大小朋友除了感受到消防人員的貼心外，也對如此吸睛的宣導方式感到新鮮。

消防局表示，希望藉由這一系列的防火防災宣導活動與各項消防體驗，加深八德鄉親印象，在面對災害發生時，能快、狠、準的做出應變以及預防作為，將防災教育與知能落實於生活中。

桃市消第一大隊八德區消防分隊於大安公墓聯合舉辦2021年清明節防災宣導暨搶救演練活動。（記者陳恩惠翻攝）

桃市消第一大隊八德區消防分隊於大安公墓聯合舉辦2021年清明節防災宣導暨搶救演練活動，現場有許多小朋友穿上消防裝嚐試出任務。（記者陳恩惠翻攝）

桃市消第一大隊大湳、八德及茄苳3分隊，今在大安公墓防災宣導，現場也由小小消防車發放小水袋，提醒掃墓祭祖民眾澆熄餘燼再離去。（記者陳恩惠翻攝）

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