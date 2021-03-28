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    全台首場大型遶境圓滿結束 桃園龍德宮四媽祖回鑾香客熱情接駕

    「報馬仔」是媽祖駕前先鋒，沿途會敲鑼打鼓，通報四媽祖即將到來，其身上帶著的符令、紅線，人人爭搶。（記者魏瑾筠攝）

    「報馬仔」是媽祖駕前先鋒，沿途會敲鑼打鼓，通報四媽祖即將到來，其身上帶著的符令、紅線，人人爭搶。（記者魏瑾筠攝）

    2021/03/28 16:24

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕主祀天上聖母四媽祖的桃園龍德宮今天回鑾，沿途許多信徒設香案、放鞭炮恭迎媽祖，熱鬧滾滾，繞境隊伍浩浩蕩蕩有3、4千人，人龍蔓延約500公尺，今年受信徒熱烈歡迎，鑾轎行進速度比預定晚了近1個半小時，約於下午3點返抵龍德宮，也是全台灣第一場完成大型遶境的宮廟。

    龍德宮四媽祖8天7夜遶境進香活動回鑾，許多信徒早早設好香案，以鮮花素果迎接媽祖鑾轎，熱情迎駕，還有許多人排隊稜鑾腳，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）沿街信徒、隨行香客都相當遵守防疫措施，戴上口罩。

    今年的四媽祖遶境，7天分別駐駕新竹竹蓮寺、通霄慈惠宮、台中清水紫雲巖、鹿港天后宮、大雅永興宮、苗栗天后宮、楊梅錫福宮，28日回到龍德宮。

    走在遶境隊伍最前頭的「報馬仔」是媽祖駕前先鋒，沿途會敲鑼打鼓，通報四媽祖即將到來，其身上帶著的符令、紅線，更是人人爭搶。

    值得注意的是，龍德宮的報馬仔有「一大一小」，其中「小報馬仔」是年僅10歲、目前就讀同安國小三年級的黃鈺誠，他表示，這是第4年參與遶境、第2年擔任報馬仔，感到相當開心，一點都不會累。

    黃鈺誠說，報馬仔是由龍德宮管理委員會提報報馬仔名單，再由四媽祖欽點，如果可以明年也會想繼續當報馬仔，「但前提是要媽祖欽點」，也希望大家有空可以到龍德宮拜四媽祖，祂會保佑大家平平安安、健健康康。

    黃鈺誠母親表示，別人問黃鈺誠長大想當什麼，他從小都回答「想開一間廟」，之所以會和龍德宮結緣，也是因為4年前兒子在路邊看到龍德宮遶境的廣告，希望可以到廟裡拜拜，就此牽起緣分。對於走完8天7夜，黃鈺誠母親情不自禁，感動得掉下眼淚直呼：「真的很不可思議，走完了全程。」

    桃園龍德宮信徒眾多，將廟前廣場擠得水洩不通。（記者魏瑾筠攝）

    桃園龍德宮信徒眾多，將廟前廣場擠得水洩不通。（記者魏瑾筠攝）

    桃園龍德宮「小報馬仔」是年僅10歲、目前就讀同安國小三年級的黃鈺誠。（記者魏瑾筠攝）

    桃園龍德宮「小報馬仔」是年僅10歲、目前就讀同安國小三年級的黃鈺誠。（記者魏瑾筠攝）

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