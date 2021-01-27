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    首頁　>　桃園市

    小吃店衰被毒蟲駕贓車撞毀店家欲哭無淚 中壢警分局回應了

    桃園市八德區一處小吃店，日前慘遭1輛自小客車高速衝撞進店內。（記者李容萍翻攝）

    桃園市八德區一處小吃店，日前慘遭1輛自小客車高速衝撞進店內。（記者李容萍翻攝）

    2021/01/27 13:29

    ［記者李容萍／桃園報導］桃園市王姓網友26日晚上在臉書「爆料公社」PO文指出，自家小吃店，21日上午9時許慘遭1輛自小客車高速撞進店內，當時顧店的母親被撞飛，阿嬤被壓在撞毀攤下動彈不得，母親害怕瓦斯漏氣造成公共危險，還不顧自身傷勢馬上衝過去關閉瓦斯，整起事故起因警方追贓車所致，但警方至今卻沒有積極處理作為。

    該網友表示，警方追車過程中導致嚴重的財產損失要算誰的？幸好當時店內剛好沒有客人，而當天晚上家人曾到仁愛派出所了解後續處理狀況，警方還以「偵查不公開」為由不給看監視器影像，真的是傷透我們全家人的心了，意外發生了，難道急如熱鍋螞蟻的被害人不能求知真相？

    對此，中壢警分局27日說明，21日上午9時許，仁愛派出所員警於新中北路上發現1輛失竊車輛，警方尾隨其後欲示警其停車時竊嫌即加速逃逸，因車速過快失控撞入民宅，農姓竊嫌（37歲）棄車逃逸，警方立即上前追緝，合力將竊嫌逮捕壓制。

    警方強調，已依規定受理店家提出的過失傷害告訴，有關店家相關損失應依法定程序向農嫌求償，至於撞擊第一時間因嫌犯棄車逃跑，追緝員警立即下車追緝，另駕車員警在確認小吃攤狀況後，即通知消防局調派救護車到場處理傷患救護，現場疑似有瓦斯外洩，也通知消防車至現場警戒。

    逃逸竊嫌經警方合力逮捕壓制。（記者李容萍翻攝）

    逃逸竊嫌經警方合力逮捕壓制。（記者李容萍翻攝）

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