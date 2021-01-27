不爽「禁桃令」怒捐百萬防疫金 蘆竹德林寺、鴻奇公司挺桃醫

鴻奇煤氣分裝公司董事長賴文龍（左3）捐50萬元防疫基金，由桃園醫院社工室主任余珮瑜（右3）代表接受，同時回贈感謝狀。（記者陳恩惠攝）

2021/01/27 12:16

［記者陳恩惠／桃園報導］衛福部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內群聚感染事件，由於不滿藍營的澎湖、雲林、苗栗等3縣政府先後宣布嚴禁縣府員工避免到桃園出差的「禁桃令」，桃園市蘆竹區德林寺管理委員會和主委賴文龍的個人公司，決定「挺部桃、挺桃園」合捐100萬元提供「新冠肺炎防疫專款」專用。

德林寺主委、鴻奇煤氣分裝公司董事長賴文龍說，據報導有幾個縣市對桃園排斥，他覺得不應該，大家防疫需要同心，尤其是市長鄭文燦很辛苦地到處奔波，也很關注我們市民的健康，因此決定來幫助第一線，若物資已經不缺，就做防疫專款專用，「需要甚麼就買甚麼，第一線人員你們辛苦了，加油!有你們真好，桃園保住台灣就保住，感謝您們，謝謝！」

桃園醫院社工室主任余珮瑜代表受贈時表示，因為這次疫情，從去年開始就成立一個新冠肺炎防疫專款的部分，由於目前物資十分充足，不過院方後續將有些復原計畫，因此與主委討論後，德林寺捐50萬元、主委個人的鴻奇煤氣分裝公司也捐50萬元。這也是成立防疫專戶以來，最大一筆金額的捐款，非常感謝台灣人的愛心，其實中央流行疫情指揮中心給他們很大的支持，若有人仍要提出捐款，建議應捐助給更需要的地方。

她說，第一線醫護人員真的很辛苦，目前都有解隔離的同仁，院方也在滾動式的做些調配，希望讓解隔離的同仁是安全的。陸續地和線上同仁換班，也讓線上同仁能陸續休息。

德林寺主委、鴻奇煤氣分裝公司董事長賴文龍個人公司也捐贈50萬元。（記者陳恩惠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法