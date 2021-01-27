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    鄭文燦：部桃專案第一批居家隔離名單 都已完成

    桃園市長鄭文燦主持市府防疫專案會議。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦主持市府防疫專案會議。（記者周敏鴻攝）

    2021/01/27 09:58

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午主持市府防疫專案會議，要求警察局應針對警政署交辦「部桃專案」第二批追蹤名單，全力以赴，他強調，中央流行疫情指揮中心每天針對衛生福利部桃園醫院的住院、陪病民眾開立居家隔離通知單，沒聯絡上的就交由警方追蹤，目前第一批名單已經都已完成。

    台北市政府指出1例不明原因感染源會停辦百人活動、15例要居家辦公、千例要停班課，鄭文燦上午被詢及目前桃醫已有2例導因於不明感染源，是否會停辦百人活動時，他強調，中央流行疫情指揮中心有四階段防疫規範，若社區有不明感染案例就會進入二階段、甚至進入三階段，目前啟動「部桃專案」將匡列約5000人居家隔離，就是盼減少社區確診個案的可能性，應按部就班依據相關規範徹底執行。

    至於鄭文燦曾於21日提出因應桃醫群聚感染應匡列1165人居家隔離，但中央流行疫情指揮中心僅匡列百人，是否造成人心惶惶的原因，鄭文燦強調，匡列範圍是由中央流行疫情指揮中心決定，當時他提出的1100多人也是依據調查資料，而中央流行疫情指揮中心的防疫專家，也是依據相同資料來決定居家隔離的匡列範圍，並沒有桃市府與中央不同調的問題。

    鄭文燦還說，除了染疫、因疫情須居家隔離的醫護人員將發給10萬元、3萬元慰問金外，市府也已獲中央撥發16萬5000件隔離衣、16萬5000個N95口罩，約為3個月的防疫物資存量，市府將透過醫師公會等公會撥發給醫護人員，確保醫護人員的安全。

    另外，病患就醫的權益也須兼顧，鄭文燦說，目前已有4家大型醫院安排24小時醫生輪班，提供線上醫療諮詢平台的諮詢服務，另搭配視訊醫療提供病患服務，可以確保病患就醫權益。

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