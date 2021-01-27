徐耀昌、楊鎮浯捐贈防疫物資 鄭文燦：防疫沒有顏色

苗栗縣長徐耀昌（右3）贈送防疫物資給桃園市政府，由桃園市長鄭文燦（左3）代表受贈。記者周敏鴻攝）

2021/01/27 09:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕苗栗縣長徐耀昌、金門縣長楊鎮浯上午前往桃園市政府防疫專案會議捐贈防疫物資，由桃園市長鄭文燦代表受贈，鄭文燦強調，「防疫要同心，台灣只有一個，防疫沒有顏色、病毒沒有邊界」，目前最重要的目標，就是要將衛生福利部桃園醫院引發群聚感染的15個確診案例，在未來幾天內框住所有風險。

徐耀昌上午陪同業者捐贈抗菌噴霧給桃園市政府，他強調，全民都要做好防疫工作，不應分彼此、不能分地域、更不該分藍綠。他鑑於公務不可偏廢，曾提醒苗栗縣府員工在這段期間可透過電腦、網路或通訊軟體聯絡，取代出差，卻遭解讀為「禁桃令」，純粹是誤會，他代表苗栗縣民送來防疫物資表達對桃園的支持，也歡迎桃園鄉親到苗栗出遊。

楊鎮浯也送來防疫酒精給桃園市政府，他說，桃園正面對著最艱難的時刻，金門感同身受，因去年小三通客運暫停前，金門也是防疫第一線。金門與桃園是兄弟縣，相信在中央流行疫情指揮中心的調度與桃園市府團隊的努力，桃園市一定能走過這段疫情緊繃期。

鄭文燦感謝苗栗縣、金門縣等各縣市的支持，他強調，「風雨故人來、患難見真情」，防疫沒有顏色、病毒沒有邊界，只要國人能同心防疫，一定能共度難關。

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金門縣長楊鎮浯（右3）贈送防疫物資給桃園市政府，由桃園市長鄭文燦（左3）代表受贈。（記者周敏鴻攝）

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