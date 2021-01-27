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    首頁　>　桃園市

    為桃園醫院打氣！近百醫護接力合唱 「手牽手」暖哭網友

    衛福部桃園醫院等醫院接力醫護翻唱17年前的抗SARS之歌，聽來格外令人動容。（記者陳恩惠翻攝）

    衛福部桃園醫院等醫院接力醫護翻唱17年前的抗SARS之歌，聽來格外令人動容。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/01/27 01:23

    ［記者陳恩惠／桃園報導］衛福部桃園醫院群聚感染事件目前累積本土感染案例為15人，8天前開始有急診室護理師葉佳燕等人，開始以院為家，自願留院住宿，避免影響家人，感染事件擴大後，至少有476名醫護人員被匡列居家隔離；桃醫未受感染的內科、手術室護理師和聯新醫院、長庚醫院、亞東醫院、大學眼科等年輕醫護人員，合力接唱17年前的抗SARS之歌「手牽手」，為這些必須隔離14天的醫護人員加油打氣。

    桃醫的臉書粉專昨天晚間8時餘PO文，「年輕的護理師們，SARS只是她們聽前輩們的故事，無法想像。但，當年的故事正發生在這群年輕女孩的身上。有人被隔離，有人留守醫院。在她們年輕的臉龐沒有恐懼，只有希望。為什麼不怕？因為有明確的方向！稚嫩的聲線接力唱出『手牽手─抗SARS之歌』」文末特別標註「醫護為自己高唱、全民為他們鼓掌」同時附上這段自製MV。

    為自己加油高唱的手牽手，文一PO出，立刻獲得2000餘名網友按「讚」、近900名網友按「加油」，還有200餘網友的「愛心」，這支MV中上百名參與的醫護人員，大多數是桃醫的內科專師、訓練師和護理師們，還有8A病房的護理長與護理師，以及副院長王偉傑、神經內科、心臟科及血腫科的醫生，還有聯新醫院加護病房、長庚醫院、亞東醫院及大學眼科等年輕的護理師，共同為桃醫打氣加油。

    許多網友留言「覺得很感動和有些心酸，在年輕的時候就遇上這樣不容易的挑戰，壓力真的很大也很辛苦，謝謝你們如此盡心盡力堅守崗位，加油，讓這次的經驗成為生命中的養分」、「謝謝你們一直為台灣頂著，我們的心在你們左右」、「您們不是孤軍奮戰，因為有我們~愛您們的臺灣人，我們一起加油」、「謝謝每一位為抗疫而努力照護病人的醫護人員，以及在醫院上班的每一位工作人員，台灣因為有你們勇敢堅毅的站在崗位上付出，才能讓大家平安」，也有醫護人員留言「部桃我們不逃～隨時準備好上工啦！」

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    這支自製的MV中，有許多抗疫醫護人員身穿防護衣工作的身影，令人相當感動與不捨。（記者陳恩惠翻攝）

    這支自製的MV中，有許多抗疫醫護人員身穿防護衣工作的身影，令人相當感動與不捨。（記者陳恩惠翻攝）

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